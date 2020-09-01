Обеспечить безопасность чемпионата мира

Исполняющий обязанности руководителя региона Владимир Уйба провел совместное заседание Антитеррористической комиссии в Республике Коми и оперативного штаба в регионе.

Как пояснили в пресс-службе главы и правительства региона, в ходе мероприятия был рассмотрен вопрос о выработке дополнительных мер по недопущению террористических проявлений, готовности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, к решению задач по предназначению в период подготовки и проведения единого дня голосования и переписи населения в России.

В ходе рассмотрения вопроса выступили председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Митюшев, врио заместителя министра внутренних дел по Коми Владимир Конарев, заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии Дмитрий Димитров, начальник регионального управления МЧС России Алексей Пархомович.

На заседании обсудили превентивные меры по противодействию вероятным проявлениям терроризма в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре.

– В следующем году в республике пройдет масштабное событие – чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Сегодня нам необходимо определить мероприятия по противодействию вероятным проявлениям терроризма в ходе подготовки и проведения чемпионата. А также подвести итоги мероприятий по контролю исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта на территории республики, – отметил Владимир Уйба.

С докладом о результатах мероприятий по контролю исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, расположенных на территории республики, в период подготовки к новому учебному году, координации работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления по реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма выступила министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

С докладом о работе по профилактике терроризма, проводимой в муниципалитете, выступил председатель антитеррористической комиссии в Княжпогостском районе Анатолий Немчинов.

На заседании Антитеррористической комиссии рассмотрели также вопрос об обеспечении безопасности граждан с применением системы охраны подвижных объектов, установленных на общественном транспорте.

Ирина СМИРНОВА

Фото rkomi.ru