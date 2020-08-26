Движение АУЕ признано экстремистским

17 августа по иску генпрокуратуры Верховный суд России признал молодежное криминальное движение (субкультуру) АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России. Теперь сама по себе причастность к этому движению будет трактоваться как экстремизм и караться по всей строгости закона. Как пояснил помощник прокурора Коми по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом Михаил Григорьев, в регионе уже проводится работа по пресечению возможной экстремистской деятельности приверженцев этой субкультуры.

По информации прокуратуры республики, идеологической основой признанного экстремистским движения является пропаганда среди несовершеннолетних «воровских и тюремных понятий» российской криминальной среды. Субкультура требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак» – взамен приверженцам обещают поддержку и защиту в настоящем и будущем. Деятельность этого движения направлена на «одурманивание» воровской романтикой, пропаганду и романтизацию криминального образа жизни, воровских понятий и уголовного мировоззрения.

Одно из первых упоминаний о криминальной субкультуре относится к 2011 году. О ней впервые сообщила прокуратура Забайкальского края. В одном из поселков этого региона стражи порядка выявили банду, в которую входили молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет. Члены банды напали на товарную контору, избили сторожа, но сработала пожарная сигнализация, и налетчики сбежали. Сторож опознал одного из нападавших, остальных вычислили оперативники. В банде состояли почти два десятка молодых людей. Члены банды навязывали воровские идеи в своей школе, в каждом классе назначили «смотрящих», собиравших деньги в «общак». Часть средств из «общака» члены банды переправляли в колонию, расположенную на территории поселка.

Статьей 282.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за организацию деятельности организации, признанной судом экстремистской, участие в такой организации, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность данной организации.

Кроме того, статья 20.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев их использования, при которых формируется негативное отношение к экстремистской идеологии и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания этой идеологии.

На протяжении последних лет сообщения о деятельности приверженцев криминальной субкультуры поступали из разных регионов России. Республики Коми, по официальным данным, в их числе не было. В ходе совещаний по выработке мер профилактики подростковой преступности, которые в регионе проводятся на самых разных уровнях, участники отмечали отсутствие последователей криминального движения в Коми. В регионе находится большое количество мест лишения свободы, но «тюремные» традиции, по данным представителей органов профилактики, не получили широкого распространения среди молодежи, их приверженцами оставались взрослые, чаще всего ранее судимые граждане. Журналистам региона предлагали и вовсе не упоминать в публикациях об этой субкультуре, чтобы не «рекламировать» ее среди молодежи.

В других регионах члены подростковых банд, поддерживавшие «воровские традиции», совершали жестокие преступления. Если школьники отказывались сдавать деньги в «общак», их запугивали, избивали, оскорбляли. Бывали случаи, когда приверженцы криминальной субкультуры устраивали массовые беспорядки в учебных заведениях. Существует версия, что у подросткового «воровского» движения были вполне взрослые кураторы из криминальной среды.

С иском о признании движения экстремистским в Верховный суд России обратился лично генеральный прокурор страны Игорь Краснов. По его данным, это движение действует не только в России, но и в других странах.

По информации генпрокуратуры, в судебном заседании установлено, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией» – молодежным движением экстремистской направленности.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», – отметили в прокуратуре.

По мнению сотрудников генпрокуратуры, запрет экстремистского движения позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и будет способствовать оздоровлению общества.

«Отголоски» криминальной субкультуры обнаружились и в Коми. Как пояснил помощник прокурора республики Михаил Григорьев, в результате проверки, проведенной прокуратурой Вуктыла, установлено, что в социальной сети «ВКонтакте» имеется группа, в которой размещена информация о деятельности экстремистского движения. Создана эта группа жителями Челябинска, но является открытым сообществом, доступ к которому имеет неограниченный круг людей из различных городов Российской Федерации, в их число входят и несовершеннолетние. Кроме того, при осмотре страницы установлено, что участниками данной группы являются, в том числе, молодые люди, проживающие в Коми, в частности в Сыктывкаре и Воркуте. При этом участником данной группы является и несовершеннолетняя жительница заполярного города.

Информационные материалы, имеющиеся на странице группы, направлены на формирование у участников сообщества принципов игнорирования уголовного законодательства Российской Федерации, отрицания общепринятого понятия «преступник», романтизацию отношений с осужденными. Пользователи группы ищут единомышленников, которые поддерживают принципы и идеалы экстремистского движения, кроме того в группе (как в ее названии, так и в публикациях) используется аббревиатура, которой обозначается субкультура.

Поскольку согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 21.12.1991 №2124-I «О средствах массовой информации» не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, прокуратура Вуктыла для ограничения доступа к указанному интернет-ресурсу 21 августа направила в городской суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации посредством всех операторов связи. Иск прокуратуры сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того, как подчеркнул Михаил Григорьев, по факту участия жителей Республики Коми в указанной группе организована проверка, в ходе которой будет проверено и проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.

В ответ на запрос «Республики» пресс-служба МВД региона сообщила, что два года назад сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних велась масштабная профилактическая работа для недопущения вовлечения подростков в такие сообщества. В частности, в школах и других учебных учреждениях проведены собрания с участием родителей и педагогов. По информации МВД, в республике не зафиксировано инцидентов с вовлечением подростков в криминальную субкультуру.

Впрочем, журналист «Республики» сфотографировал надпись из тех самых трех букв в Сыктывкаре на скамейке в Кировском парке, неподалеку от здания МВД. Наверное, если хорошо присмотреться, криминальную аббревиатуру можно заметить даже из окон министерства.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА