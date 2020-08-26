Чиновники Инты ответили за бездействие

Прокуратура приполярного города внесла в адрес руководителя интинской администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Как пояснили в прокуратуре региона, в апреле 2020 года в ряде СМИ и социальных сетях была размещена информация о нанесении вандалами нацистского символа – свастики – на установленный на окраине Инты в 1956 году памятник культурного наследия регионального значения «Дзимтеней…» («Родине…»). Объект установлен в память о репрессированных латышах – жертвах ГУЛАГа на территории Коми.

1 апреля о факте нанесения запрещенного символа было достоверно известно сотрудникам отдела культуры администрации МОГО «Инта» и МБУК «Интинский краеведческий музей», однако они приняли меры по удалению свастики с памятника только 14 апреля. После проведенной проверки прокуратура Инты охарактеризовала этот факт как бездействие должностных лиц местного муниципалитета и музейного учреждения.

Прокурорской проверкой также установлено, что вопреки требованиям законодательства об объектах культурного наследия народов России уполномоченные должностные лица городской администрации и музея не приняли меры для изготовления и установки информационной надписи (обозначения) на упомянутом памятнике регионального значения, которую следовало установить еще в 2019 году.

По результатам рассмотрения представления прокурора виновные в длительном бездействии должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Необходимая информационная надпись установлена на памятнике 6 августа.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото twitter.com