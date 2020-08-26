Авиашоу в Коми перенесли на 2021 год

Решение о переносе мероприятия принято по согласованию между руководством региона и организатором авиашоу с учетом эпидемиологической обстановки и с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель группы компаний «РУСТИТАН» Алексей Новиков в ходе встречи с врио главы республики Владимиром Уйба заявлял о готовности организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Авиашоу планировалось провести четвертого сентября в рамках празднования 99-летия образования Республики Коми и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Теперь шоу приурочат к 100-летию Республики Коми, сообщила пресс-служба главы Коми.

Напомним, ГК «РУСТИТАН» совместно с АВИАСОЮЗОМ России выступали спонсором и организатором выступления пилотажной группы «Русь» на День Победы в 2016 году и на авиасалоне малой и региональной авиации «АВИАРЕГИОН-2016», посвященном 95-летию Коми и 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. Авиасалон стал самым массовым мероприятием за всю историю региона, собрав более 170 тысяч жителей и гостей республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»