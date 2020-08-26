Академия родительской мудрости

В Сыктывкаре на базе Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи состоялось торжественное открытие республиканского консультационного центра «Родительская академия». Центр, учредителем которого является Министерство образования, науки и молодежной политики Коми, создан в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Как сообщила пресс-служба министерства образования, приоритетными задачами «Родительской академии» являются оказание квалифицированной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, гражданам, желающим взять на воспитание сироту, а также пропаганда позитивного и ответственного родительства. Всевозможные психологические, медицинские проблемы, неизбежно возникающие в детско-родительских отношениях, здесь помогут разрешить специалисты, которые готовы консультировать как в очной, так и дистанционной форме.

В штате центра – 48 специалистов. Это лучшие логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги, врачи, учителя, воспитатели практически из всех муниципалитетов республики. Есть даже выездное консультирование по месту жительства. Услуги центра доступны всем родителям, проживающим в удаленных от города сельских населенных пунктах. Получать квалифицированную помощь специалистов здесь также смогут и родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, с различными нарушениями развития, с неусвоением образовательной программы и девиантным поведением. Помимо этого, с сентября планируется проведение вебинаров для родителей.

– Консультирование – очень тонкий процесс. Понятно, что родители чаще всего к нам приходят не поделиться радостью, а с каким-то вопросом, проблемой. Если общение со специалистом проходит в комфортных условиях, то качество услуги в разы увеличивается, – отметила и.о. директора Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Наталья Карманова.

Открытие центра стало возможным, благодаря победе в грантовом конкурсе. Размер гранта – 3,232 миллиона рублей. Кроме того, из регионального бюджета выделено 170 тысяч рублей на приобретение офисной техники. Еще 10 тысяч рублей из внебюджетных средств выделил центр на расходные материалы.

Центр располагает отдельным помещением с зоной ожидания для родителей, кабинетами для специалистов, детским уголком, где ребенок найдет себе занятие по душе, пока его родители общаются с консультантом.

По последним данным министерства образования, специалистами «Родительской академии» оказано уже более 3,5 тысяч услуг консультирования. В планах – уже в этом году предоставить не менее 10 000 консультаций, обучить на курсах повышения квалификации не менее 80 процентов специалистов организации и с сентября 2020 года начать проведение вебинаров для родителей.

Министр образования Наталья Якимова напомнила, что в 2019 году на базе Коми республиканского института развития образования открылась похожая организация – Консультационный центр, где также оказывают квалифицированную консультативную помощь родителям. По словам министра, чем больше будет подобных организаций, тем проще будут решаться проблемы с детьми. Пока такие центры есть только в Сыктывкаре, но заявки на финансирование организаций готовятся от Воркуты и Ухты. Поэтому в дальнейшем консультационные центры будут открываться и в других муниципалитетах республики.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы министерства образования РК