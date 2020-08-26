Народные проекты в действии

В городах и районах республики полным ходом идет реализация народных инициатив граждан. По данным на 21 августа, уже реализовано 22 из 247 народных проектов, одобренных врио главы Коми Владимиром Уйба в июле этого года.

Напомним, Владимир Уйба поддержал народные инициативы, направленные на благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт дорог и тротуаров, озеленение улиц, ремонт социальных объектов, установку уличных детских игровых и спортивных комплексов. На их реализацию из бюджета было выделено 252,5 миллиона рублей.

Сейчас реализуются проекты, по которым не требовалось проведение конкурсных процедур. Уже закуплены строительные материалы, проводятся строительные и монтажные работы, заключены договоры на поставку детского игрового и спортивного оборудования.

На этой неделе были профинансированы и завершены работы по 12 проектам. В их числе – ремонт уличного освещения в селе Усть-Лыжа и деревне Акись Усинского городского округа. Большой объем работ был выполнен в Сысольском районе, где отремонтировали подъезд к Центральному стадиону и устроили пешеходный тротуар от деревни Подгорье и деревни Катыдпом к центру села Палауз. В центре Палауза территория площадью в три гектара была очищена от борщевика. А в селе Чухлэм и поселке Ельбаза модернизировано уличное освещение. Для СП «Палауз» в рамках народного проекта приобретена мотокусторезка.

Запрещающие знаки установленного образца для обеспечения здоровья и жизни граждан у воды приобрели в Корткеросском районе. Обновили мебель и инвентарь детские сады Троицко-Печорска и сельских поселений Троицко-Печорского района Нижняя Омра, Якша, Комсомольск-на-Печоре, Усть-Илыч, Мылва. Обновил свой облик Дом культуры поселка Комсомольск-на-Печоре, где отремонтировали крыльцо и сцену.

В поселке Кебанъель Усть-Куломского района очистили общественные территории от горючего пожароопасного мусора. Также за счет средств народного бюджета в Усть-Куломском районе выполнили противоэпидемиологические мероприятия для проведения ЕГЭ и летнего отдыха детей, а также приобрели бесконтактные термометры, рециркуляторы и антисептики. А в Усть-Цилемском районе получили софинансирование на эксплуатацию речного транспорта, осуществляющего грузопассажирские перевозки на паромных переправах.

Галина ГАЕВА

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