В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. В их рядах есть выходцы из разных уголков страны и представители разных народов. В бессмертном полку героев стоит и отважный сын мордовского народа (так указано в официальном приказе о награждении) Максим Коняшкин. Родился он в Мордовии, умер и похоронен на Украине, но двадцать лет после войны (с 1950 по 1970 год) проработал в заполярном поселке Елецкий в Коми АССР.

Прямой наводкой по танкам

Максим Коняшкин родился 18 ноября 1924 года в селе Новые Выселки Зубово-Полянского района Мордовской АССР в крестьянской семье (в селе в основном жили и живут мокшане). Получил неполное среднее образование и пошел работать в колхоз. В мае 1942 года был призван в армию. Служил наводчиком орудия 1431-го легкого артполка (49-я легкая артбригада, 16-я артдивизия прорыва, 53-я армия, 2-й Украинский фронт).

Первую награду – орден Славы 3-й степени – Максим Коняшкин получил 20 декабря 1943 года за отражение контратаки 65 танков противника. В районе деревни Овсянниково батальон противника под прикрытием дюжины танков перешел в контратаку и начал теснить наши подразделения. Младший сержант Коняшкин точным прицельным огнем своего орудия подбил два танка и, как писалось в рапортах того времени, «нанес урон живой силе противника».

Но особо отличился молодой артиллерист во время Корсунь-Шевченковской операции в районе железнодорожной станции Звенигородка (Звенигородский район Черкасской области). Ожесточенный бой шел с 11 по 13 февраля 1944 года. В ходе завершения Корсунь-Шевченковской операции, которую называли вторым Сталинградом, в районе города Смелы советскими войсками была окружена большая группа немецких войск. Ключевые позиции у станции Звенигородка и деревни Скалеватка заняла 94-я стрелковая дивизия.

«С большим трудом удалось доставить сюда боевую технику, боеприпасы, продовольствие, потому что зима в 1944-м на Украине выдалась мокрая – дождь, снег, непролазная грязь. Буксовали машины, танки. А об артиллеристах и говорить было нечего – им доставалось больше всего, тянули пушки буквально на руках, – можно прочитать в книге «Геройская быль: Очерки и зарисовки о Героях Советского Союза – уроженцах Мордовии». – Максим Коняшкин со своим орудийным расчетом почти не отдыхали. Когда вышли на огневой рубеж, взялись за саперные лопаты: нужно установить пушку, окопаться. Надо было спешить. Советское командование считало, что именно здесь пойдут на выручку своим фашистские танки. 11 февраля послышался далекий гул моторов, который волнами накатывался на боевые порядки дивизии. В степи показалась армада бронированных машин, по мере их приближения рос противный лязг гусениц, как клацанье зубов хищного зверя. Коняшкин, стоя у щитка пушки, начал считать танки и сбился со счета: армада шла, как саранча…»

Вот строки из наградного листа героя: «11 февраля противник крупными силами – до пятидесяти танков и полка пехоты в районе станции Звенигородка и деревни Скалеватка перешел в наступление. Наводчик Коняшкин, рискуя жизнью, подпустил немецкие танки на 600-800 метров, открыл огонь и поджег два танка, один бронетранспортер. Противник, пытаясь огнем и гусеницами уничтожить орудия, подошел к орудию на расстояние 150-200 метров двумя танками. Товарищ Коняшкин вступил в единоборство с ними, поджег оба танка. Атака противника была отбита с большими для него потерями».

Легендарная советская пушка сорокапятка – это 45-миллиметровое противотанковое орудие. Свою историю первый образец сорокапятки начинает в 1931 году, когда советские конструкторы решили усовершенствовать немецкую 37-миллиметровую пушку. В 1937 году появился новый, модернизированный образец орудия. Именно эта модификация противотанковой пушки была на вооружении нашей армии в начале Великой Отечественной войны. В 1942 году пришла новая – третья модификация противотанковой пушки, калибром 45 мм. Из нее и бил врага Максим Коняшкин.

Следующие два дня противник вторично предпринимал наступление и продолжал ожесточенные атаки в районе деревни Юрковка «силою до 34 танков, шести бронетранспортеров, батальона пехоты и около 200 парашютистов-десантников… Наступление прикрывалось налетами авиации».

В эти два дня Коняшкин поджег два танка, два бронетранспортера и уничтожил взвод пехоты. Была подбита его пушка, а сам Коняшкин ранен. Но он с поля боя не ушел, а вместе с командиром орудия мобилизовал расчет и из личного оружия отразили атаку противника.

«Вдруг «пантера», идущая вдалеке, послала снаряд прямо под ствол пушки, – описывается бой в книге «Геройская быль». – Максима взрывной волной отбросило в сторону. Через несколько секунд он пришел в себя и понял, что ранен. Превозмогая боль, пополз к разбитой пушке, где был его автомат. Боевой расчет Коняшкина встретил набегающих на батарею фашистов метким огнем. Атака была отбита…»

«Отважный сын мордовского народа младший сержант Коняшкин имеет на своем счету семь уничтоженных танков типа «Тигр» и семь средних танков, четыре бронетранспортера, им истреблено двести немецких солдат и офицеров», – отмечено в официальном приказе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм» младшему сержанту Максиму Коняшкину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Затем Коняшкин участвовал в боях за взятие Будапешта и освобождение Вены.

Парад Победы и трудовые будни

24 июня 1945 года Максим Коняшкин был одним из тех, кто шагал в строю Парада Победы на Красной площади в Москве. Напомним, что в этом параде участвовало 32 воина из республики – 22 уроженца Коми края и десять участников войны, проживавших на территории Коми АССР.

После войны Максим Коняшкин проработал пять лет в родном колхозе в Мордовии. Но затем решил уехать на заработки в Коми АССР и в 1950 году приехал с семьей в поселок Елецкий. Здесь бывший колхозник вначале трудился в пожарной части, а затем работал на железной дороге мостовым мастером и бригадиром искусственных сооружений. Его жена Екатерина Федоровна (1926 года рождения, уроженка села Виндрий Мордовской АССР) преподавала в средней школе поселка Елецкий математику и физику, а затем была в этой же школе завучем. Коняшкины приехали на Север с годовалой дочерью. Клавдия Максимовна выучилась на учителя и переехала в Болгарию.

Сохранились воспоминания о герое жителя поселка Елецкий Матвея Попова: «Максим Коняшкин приехал с семьей где-то в 1949 году. В Мордовии заработки были маленькими, а узнав про 501 стройку, он приехал на заработки. Пожарную часть, в которой он работал, ликвидировали в 1958 году, и он перешел в 37-ю дистанцию пути мастером по железнодорожным мостам и проработал там вплоть до отъезда (официально выписан 10.06.1970 года). Был председателем профсоюзного комитета. Он любил рыбалку, охоту, сплавлялся по речкам».

В 1969 году Коняшкина разыскали друзья-однополчане и позвали на Украину. Летом 1970 года он с семьей уехал в Запорожье, где работал комендантом в военном санатории на острове Хортица, а затем в объединении «Запорожжелезобетон».

За трудовые успехи в Коми АССР Максим Коняшкин получил звание ударника коммунистического труда и стал почетным железнодорожником СССР. Коммунист и герой войны неоднократно избирался депутатом поссовета, членом бюро партийной организации. Активно участвовал в работе общества ДОСААФ. Выступал в школах, детсадах, на телевидении, в стойбищах оленеводов, у шахтеров в Хальмер-Ю, стрелочников и путевых обходчиков, рассказывал о войне, об участии в Параде Победы. Ветеран ежегодно совместно с учителем истории и военного дела Иваном Кротиковым проводил игру «Зарница».

Память о герое

В городе Запорожье установлен бюст Максима Коняшкина. В память о нем в поселке Юрковка и на здании школы в селе Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района Мордовии установлены мемориальные доски. Также мемориальная доска в его честь есть на Аллее Славы в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, весной 2015 года, в Елецком также увековечили память героя. Мемориальная доска была установлена на доме по улице Школьной, 3а, где на протяжении 15 лет жила семья Коняшкиных. Почетное право открытия доски было предоставлено труженику тыла, ветерану труда, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени Матвею Попову, который много лет был знаком с Максимом Коняшкиным.

Помимо Звезды Героя и ордена Ленина Максим Коняшкин был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-й степени, рядом медалей.

Максим Коняшкин ушел из жизни 27 марта 2000 года в возрасте 75 лет. Похоронен герой на Капустяном кладбище Запорожья.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru и broneboy.ru