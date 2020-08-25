Как писали партизанские газеты о карательных операциях нацистов

В партизанский отряд добровольно пришел немецкий обер-ефрейтор войск СС, водитель отдельной команды 7А СД Ганзин Эрвин. Он хотел рассказать о том, как оккупационные власти пытались скрыть следы своих преступлений. Пленных, которых эксплуатировали на подобных операциях, расстреливали, а от немецких солдат требовали, чтобы они никому не проговорились о том, в чем принимали участие. Но Эрвин был уверен: такое нельзя замалчивать.

«Осенью 1943 года, во время отступления из Рославля до Бобруйска, наша команда остановилась для отдыха на несколько недель в деревне Лучин, недалеко от Рогачева. Однажды пришел гауптшарфюрер Штёрцингер ко мне и приказал подготовиться к «ветермельдунг». Я не имел возможности спросить его, что означает это слово ….

Мы приехали в прилегающий к городу Рогачеву лес. На небольшой полянке, к которой примыкало кладбище, мы увидели большую кучу дров. Возле нее стояло много пленных, которых охраняли солдаты рогачевской группы СД. Гавутшарфюрер Шцёрцингер объяснил нам значение слова «ветермельдунг». Это изобретенный политической полицией псевдоним, за которым скрывается акт сожжения расстрелянных в 1941—1943 годах советских граждан … Мы должны были образовать большой круг, так называемое заграждение, с тем, чтобы ни один солдат или местный житель не мог наблюдать за работой. Пленным приказали раскопать могилы. После этого трупы вытаскивали и укладывали рядами. На слой трупов накладывался слой дров, затем снова трупы и так до тех пор, пока не опустошили три могилы; там было около 400 трупов. Вытащили из могил всех, облили смолой и подожгли … Мы стояли в охране до тех пор, пока не сгорели все. Пепел был погружен в грузовик и увезен в неизвестном направлении». А через неделю эта же группа снова поехала в Рогачев, но в другое место, недалеко от лесопилки. Здесь могилы были значительно больше. В тот день было сожжено более 1000 трупов. «Все это было примерно за месяц до изгнания немецких войск из Рогачева.

Исследователям, которых интересует история собственного края, прежде чем ехать в Национальную библиотеку, Национальный архив или музей истории Великой Отечественной войны, следует выяснить, какие документы они могут отыскать на месте. Например, информацию о раскрытии секретов немецкой «группы зачистки» я нашла в Барановичском краеведческом музее — в газете «Чырвоная звязда» за 28 апреля 1943 года. В фондах учреждения хранится подшивка этого партизанского издания (органа Барановичского областного комитета КП (б) Белоруссии). Выходила газета с апреля 1943 года тиражом две — две с половиной тысячи экземпляров с периодичностью 8—10 раз в месяц на русском и белорусском языках. Всего в условиях подполья было издано 112 номеров газеты общим тиражом более 230 тысяч экземпляров. Редакторами были тогда Старовойтенко и Будай.

Также в музее хранятся и другие партизанские газеты, которые в военные годы выходили в Барановичской области (в то время существовал другой административный раздел). Среди них издания Барановичского и Белостокского подпольных обкомов комсомола «Молодой мститель» и «Молодой партизан», «За Родину» (орган Барановичского горкома), «Искра» (издавал Воложинский подпольный райком), «Народный мститель» (Козловщинский райком),«Уперад» (Лидский горком-райком),«Савецкі патрыёт» (Ляховичский райком), «Смерть фашизму» (Любчанский), «Сцяг свабоды» (Мирский) «Звезда» (Новогрудский райисполком),«Вольная праца» (Слонимский), «Голас селяніна» (Столбцовский), «Красное знамя» (Щучинский) и др. Также здесь можно увидеть богатую коллекцию листовок, издания, которые попадали на эту территорию с Большой земли, газету-плакат «Раздавим фашистскую гадину», сатирический листок «Партизанская дубинка» и рукописные партизанские газеты.

Двуногие звери

Под таким названием вышли аж две полосы в «Чырвонай звяздзе». Газета печатала письмо очевидца: «Свое вступление в городе Слониме немецкие оккупанты отметили массовыми расстрелами мирного населения. Немцы хотели заставить жителей города демонстрировать встречу гитлеровской армии хлебом-солью. Но люди, которые не сумели уйти из города, забрались в подвалы и погреба. Увидев пустынные улицы, гитлеровцы пришли в ярость, они ходили по дворам и расстреливали всех, кого им удалось найти. Они уничтожали целые семьи. На моих глазах были без всякой причины убиты сын инженера Рыбинского, семья рабочего типографии Порозовского и много других»… В статье автор называет фамилии как жертв, так и палачей, которые совершали убийства. Создавая местное городское «самоуправление», немцы насаждали в него в первую очередь своих шпионов, а в помощь им давали ярых уголовников и антисоветский элемент… Вся эта преступная банда проходимцев по указанию гестапо занималась истреблением советских людей и в первую очередь служащих советских учреждений.

Газета рассказывает о погромах, в ходе которых были убиты тысячи евреев: «Немецкие жандармы и полицейские с утра до вечера шныряли по еврейским кварталам. Детей выбрасывали через окна, были случаи, когда их живыми разрывали. Всех евреев согнали на площадь к большой синагоге». После «сортировки» отпустили тех, кто работал у немцев, остальных избили и увезли на расстрел. Некоторые палачи выбирали из толпы девушек, обещая их отпустить, заводили в кусты, а там насиловали и после убивали.

На месте расправы сошли с ума свыше 50 человек. Около 8 тысяч человек были расстреляны.. После расправы палачи делили имущество казненных. Лучшее немцы забрали себе, а барахло отдали своим холуям.

После уничтожения евреев происходили массовые убийства белорусов и поляков, которые проводились под видом «облавы на партизан». «Немецкие солдаты, СД и полиция ночью врывались в квартиры, грабили их, людей забирали. Часть из них отправили на немецкую каторгу, вторую — расстреляли. «Такая» акция на партизан» продолжалась немцами с 12 до 23 декабря 1942 года. Во время облавы тысячи людей были расстреляны около деревни Петроловичы и зарыты в тех же могилах, в которых зарывали евреев 29 июля… В это же время свыше 1200 юношей были схвачены и отправлены на каторгу в Германию… »

Таких чудовищных свидетельств в партизанских газетах, которые бережно хранит Барановичский краеведческий музей, множество. Нахожу здесь сведения о массовых убийствах, лагерях смерти (например, об Озаричах), расправы над мирным населением в селах. «Немецкие мерзавцы совершили ряд новых чудовищных преступлений в Барановичской области. Проводя карательную экспедицию на Налибокскую пущу, фашистские палачи ограбили, а потом сожгли семь деревень Юратишковского района, 26 деревень Воложинского района, 38 деревень Ивенецкого района, — писала «Чырвоная звязда» 31 августа 1943 года. — Они убили и замучили сотни детей, женщин, стариков. По неполным данным только в 17 деревнях, где немецкие палачи справляли кровавый пир, убито и замучено 462 человека. В деревне Доры Воложинского района немецкие звери убили 106 человек. Из них 26 были загнаны в церковь и заживо сожжены».

30 июня 1944 года, накануне освобождения Беларуси, газета подведет итоги, что же оккупационные власти принесли нашей земле: «Страшные доходили до нас известия о массовых убийствах людей, о сожжении деревень, разрушении городов, о уничтожении всей белорусской культуры. Немцы назвали Беларусь Минско-Барановичским округом, белорусов — белорутинами. Они отказали белорусам в праве называться народом. Уничтожали школы, книги … Заместитель Гитлера яростный палач Кубе заявил со всем присущим немцам наглостью: «Крупные города Белорутении — Минск, Витебск, Гомель, Могилев — превращены в руины. Нет необходимости восстанавливать эти города, так как город портит беларутина, потому что он привязан к земле».

«Железный человек»

На конференции, посвященной операции «Багратион», что в этом году проходила в Академии наук Беларуси, историки сравнили партизан с современным киношным несокрушимым персонажем «Железным человеком». Действительно, во время Великой Отечественной войны партизаны наводили ужас на противника, и публикации в партизанских газетах тому подтверждение.

«Без малого два года зверствуют немецкие грабители на белорусской земле. Дорого обошлись немецким оккупантам попытки придавить к земле свободолюбивый белорусский народ. За время войны народные мстители Беларуси уничтожили более 150 тысяч немецких солдат и офицеров.

Где бы ни находился белорус — на фронте, в партизанском отряде, в тылу, — он везде горит одним желанием: уничтожить обезумевшее фашистское зверье, избавить от этой напасти родную Беларусь, — цитирует речь народного поэта Беларуси Якуба Коласа газета «Чырвонвя Звязда» (правописание сохранено).— Как и у всех великому и свабодолюбивому славянскому народу, белорусы самоотверженно борются за свою свободу и независимость, за свою национальную целостность и честь… Пусть вся наша земля — ​​от Беловежской пущи до Приднепровья, от Бреста до Гомеля, от Белостока до озёрной Витебщины — запылает под ногами врага! К мести, братья славяне! … »

И земля действительно горела —газеты сообщали о взорванных эшелонах и автомашинах, разгромленных гарнизонах. Народные мстители отвлекали на себя внимание регулярных военных частей. Например, в апреле 1943 году один из партизанских отрядов на Слонимщине вел бой с крупной немецкой войсковой частью. Немцы ввели в действие против партизан артиллерию, минометы, танки. Но попытка оккупантов окружить и уничтожить партизанский отряд провалилась.

В боевых операциях проявляли себя и юные белорусы. Для молодежи организовывались занятия по овладению оружием и ведению боевых операций. В это время и девушки становились не только медсестрами, часто ходили на «мужские задания». Нахожу статью о разведчице Анне, которая взорвала три вражеские эшелоны, одну автодрезину, сожгла несколько мостов и, выполняя одно из боевых заданий, прошла по тылам врага 260 километров. Девушки-партизанки Барановичской области после общего собрания партизанских отрядов в ноябре 1943 года спустя страницы подпольных газет обратились к своим сверстницам, призвали помогать партизанам, спасаться от вывоза в рабство, помогать родителям прятать от немцев хлеб и скот.

Иногда враги, чтобы скомпрометировать партизан, пытались выдавать за них своих людей, и газеты предупреждали, что мародерство, грабежи и убийства — это дело рук немцев и их агентов: «Разоблачайте немецких шпионов, сообщайте о них командованию партизанских отрядов»; писали, что «необходимо усилить массово-политическую работу, не допускать ни одного факта неправильных отношений к населению, сурово наказывать всех, кто проявляет грубость к населению, кто компрометирует звание советского партизана» …

Часто газеты публикуют дневники немецких солдат, чтобы показать, как их «приняли» на захваченных землях. «Русские танки стали нашим кошмаром. 12-й день они не дают нам ни обогреться, ни прийти в себя, ни почувствовать себя хоть на минуту снова людьми, а не трусами, за которыми гонится собака … Река не сдержала этих дьяволов. Они как-то перескочили ее … Говорят, застрелился обер-лейтенант Бург. Что ж, ему можно даже позавидовать! Он лежит сейчас спокойно, и ему не снятся эти русские бронированные дьяволы »… Когда были напечатаны эти записи, уже были освобождены многие населенные пункты Беларуси. Местные жители выходили с топорами и лопатами ремонтировать дороги, мосты, чтобы Красная Армия могла скорее продвигаться вперед … И в скором времени, 30 июня 1944 года, «Чырвоная Звязда» сообщит: «Снова флаги свободы подняты над областным центром Беларуси —Витебском, над крупным областным центром — Могилевом, над Жлобином, над Оршей, над Шкловом, Быховом, Холопеничами, Кличевом. За один только вчерашний день войска Красной Армии заняли более 1150 населенных пунктов Беларуси! »

Елена ДЕДЮЛЯ