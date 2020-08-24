Строительное ускорение

Автор: Редактор 24.08.2020

Владимир Уйба недоволен темпами реконструкции республиканского стадиона

22 августа, в День республики, и.о. главы Коми Владимир Уйба проинспектировал республиканский стадион, который реконструируют в Сыктывкаре к вековому юбилею региона и чемпионату мира по бенди. Руководитель досконально осмотрел объект и остался недоволен темпами работ. Для ускорения хода строительства требуются дополнительные рабочие силы. Владимир Уйба пообещал помочь подрядчику в поиске строителей.

Врио главы Коми приехал на стройплощадку ранним утром. Он накинул пиджак и сразу стал расспрашивать профильных министров и руководителя подрядной организации о ходе строительных работ. Реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет подрядная организация из Сербии. Руководитель сербской компании, ссылаясь на карантин, сказал, что на стройплощадке не хватает рабочих рук. Он отметил, что привлечь силы из-за рубежа и других регионов проблематично, а по объявлению в Сыктывкаре пришло всего два человека. При этом одних только высококвалифицированных и опытных кадров, в том числе экскаваторщиков и сварщиков, нужно около 50-60.

– Какой карантин? Вы мне что рассказываете? – возмутился Владимир Уйба. – Для таких объектов не может быть никакого карантина. Это же не просто спортивный объект, это престиж всей России. Вы что не знаете мой потенциал? Один только звонок Владимиру Владимировичу, и все. Я всем рассказываю в интервью, какой у нас работает суперподрядчик, а оказывается, он вообще не супер. Нужно было обращаться напрямую ко мне. Я же вас предупреждал, что 24 часа на рабочем месте и в любое время готов помочь. Что вы выдумываете? Вы меня расстраиваете.

Владимир Уйба сказал, что у него первый разряд по легкой атлетике и тема спорта ему очень близка. Кроме того, он отметил, что и опыт в строительной сфере у него тоже немалый. Посмотрев на количество рабочих на запасном поле стадиона, он опять возмутился:

– Тут возятся пять человек, а должно быть рабочих как муравьев. Тут не менее ста человек сейчас должно быть. Посмотрите погода-то какая: тепло, сухо. Почему вы этим не пользуетесь? В такую погоду нужно как раз выходить и быстро делать все наружные работы.

Далее вместе с министром спорта Коми Николаем Бережным Владимир Уйба стал детально обсуждать то, какие будут на стадионе объекты, выясняя, можно ли перебросить часть рабочих с тех, которые, может быть, менее значимы и не будут задействованы во время чемпионата мира. Однако практически все, в том числе в подтрибунных помещениях, будет иметь большое значение во время международного турнира.

Переходя с запасного поля на основное, врио главы региона не уставал удивляться малому количеству рабочих на объекте. Один из рабочих обратился к нему с просьбой включить строителей в одну из первых очередей по вакцинации от коронавируса, так как в пиковый период работать на объекте будет не менее 500 человек. Владимир Уйба пообещал помочь.

Расстроенного темпами строительства руководителя решили утешить тем, что показали ему «символичную деталь» – два первых кресла, установленных на трибуне главной арены стадиона. В это время там гордо восседал один из строителей.

Позже на стройку приехала и мэр столицы Коми Наталья Хозяинова. Вместе они осмотрели место у стадиона на улице Куратова, где должен был быть построен торговый центр, а в итоге остались только сваи и огромная лужа.

– Это же «лицо» даже не республики, а всей России. Вы хотите, чтобы мы его показали всему миру? – спросил и.о. главы у мэра.

Наталья Хозяинова пообещала заняться решением вопроса в ближайшее время. Владимир Уйба сказал, что в решении подобных проблем есть большой опыт у мэра Москвы Сергея Собянина, и предложил помочь ей связаться с коллегой.

Общаясь с журналистами, руководитель региона отметил, что темпы строительства нужно ускорять, так как есть отставание от графика из-за нехватки рабочих:

– Сербский подрядчик не может увеличить их число, потому что закрыты границы из-за пандемии. Будем обращаться с ходатайством в правительство России, чтобы разрешили привлечь дополнительных специалистов подрядной организации. До ноября нужно ликвидировать отставание от графика.

Ярослав СЕВРУК

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