В деревне Усть-Ижма построят новую школу

Такое решение принял 23 августа врио главы Республики Коми. Владимир Уйба в ходе рабочей поездки в Ижемский район посетил учебное заведение, которое располагается в старых деревянных приспособленных помещениях.

Деревенская школа сгорела в 2003 году. Учебный процесс организован в зданиях бывшего магазина, где занимаются дети 5-9 классов, и дома культуры, где оборудованы два кабинета для начальной школы. Дети учатся в две смены. Уроки физкультуры проходят на улице, потому что нет спортивного зала.

Усть-Ижемская ООШ объединяет основную школу и два детских сада, расположенных в деревнях Усть-Ижма и Малое Галово. В школе обучается 63 ребенка, детские сады посещают 66 ребятишек. В ближайшие три года прогнозируется стабильное количество учащихся и дошколят.

Кадрами образовательное учреждение обеспечено. Нет только учителя музыки. Сегодня для полноценной работы школы и детских садов необходимо строительство нового здания в деревне Усть-Ижма. Проект готов и находится на госэкспертизе. После получения положительного заключения будут рассмотрены варианты финансирования возведения объекта.

Также Владимир Уйба побывал в поселке Щельяюр и ознакомился с состоянием зданий дома культуры, участковой больницы и стационара. Дом культуры веден в эксплуатацию в 1928 году. И все это время располагается в одноэтажном деревянном здании. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 1982 году. Здание ветхое, находится в аварийном состоянии. Зимой в помещениях не выдерживается температурный режим.

Дом культуры в поселке очень востребован. Здесь занимаются около 250 человек, работают 27 различных формирований – театральное, хореографическое, вокальное, есть кружок лепки.

Проект нового здания дома культуры разработан и получил положительное заключение экспертизы. Планируется, что в новом здании будут зрительный зал на 150 мест, помещения для занятий хореографией и аэробикой, детская библиотека, кабинеты для организации детского досуга.

Владимир Уйба поручил правительству Коми проработать вопрос строительства нового здания дома культуры в поселке Щельяюр в рамках социального партнерства.

Участковая больница в поселке также в ветхом состоянии, износ составляет 81 процент. Зданию почти 90 лет. В нем нет систем водоснабжения, водоотведения, канализации. Больница обслуживает почти 3300 человек.

Для строительства нового здания больницы уже определен и поставлен на кадастровый учет земельный участок.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru