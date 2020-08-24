Владимир Уйба: «Воргашорская больница возобновит свою работу в круглосуточном режиме»

29 августа в поселке Воргашор по поручению исполняющего обязанности главы Республики Коми Владимира Уйба возобновит свою работу в круглосуточном режиме поселковая больница. Стационар будут возвращать к жизни поэтапно.

В середине июня, будучи с рабочим визитом в Воркуте, исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба посетил шахтерский поселок Воргашор. Жители поселка поделились с руководителем региона своими заботами и тревогами. Одним из обращений общественности было восстановить работу Воргашорской больницы, попавшей под нож оптимизации.

Владимир Уйба не стал знакомиться с ситуацией со слов людей, а выехал в Воргашор, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится медицинское учреждение. Руководитель республики увидел своими глазами, что больница пребывает в запустении, здания ветшают и, если сколько-то помедлить: жители поселка останутся без доступной медпомощи. Там же на месте врио главы дал поручение Минздраву республики восстановить работу Воргашорской больницы, чтобы все жители могли получать медицинскую помощь круглосуточно.

Поручение Владимира Уйба о восстановлении работы поселковой больницы выполняется планомерно. Через две недели в поселок была направлена еще одна бригада скорой медицинской помощи, чтобы медики могли уложиться в «золотой час» — оказание помощи в этом интервале времени приносит наибольший эффект для восстановления здоровья пациента, а в некоторых случаях и для спасения его жизни.

— Медики должны прибыть по вызову как можно быстрее, в экстренных ситуациях у них есть всего час, в который надо успеть оказать пациенту первую медицинскую помощь, — пояснил Владимир Уйба. — К тому же, вторая бригада скорой в Воргашоре остро необходима и в зимнее время года, когда из-за снежных заносов и пурги экстренная служба Воркуты просто не в состоянии доехать до поселка.

29 августа в Воргашоре состоится открытие круглосуточного отделения терапевтического профиля. Оно рассчитано на 20 коек, по стандарту оказания медпомощи закрепляется персонал в составе врача-терапевта, круглосуточный сестринский пост – пяти медсестер и младший медперсонал. Экстренная медицинская помощь до проведения ремонта в помещениях стационара и организации обособленного подразделения Воркутинской больницы скорой медицинской помощи — Воргашорская больница будет оказываться жителям поселка на базе подстанции скорой медицинской помощи.

В дальнейшем в составе больницы будут работать, наряду с круглосуточным терапевтическим отделением, в котором откроется палата интенсивной терапии, амбулаторно-поликлиническое отделение, травмпункт, дневной стационар, а также детская поликлиника.

— Восстановление медицинского учреждения в поселке Воргашор позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи. Жители поселка смогут получать как плановую помощь, так и неотложную при травмах, внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний представляющих угрозу жизни, — сообщил Владимир Уйба.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми

Фото заполярка-онлайн.рф