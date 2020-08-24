Коми – в «желтой» зоне по коронавирусу

За прошедший месяц Республика Коми вышла из «красной» зоны по распространению коронавируса. Об этом федеральные средства массовой информации сообщили со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. По его оценке, Коми относится к «желтым» регионам, где ситуация удовлетворительная.

Эксперт сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный) в зависимости от значения индекса заболеваемости – R. Этот показатель говорит о том, сколько человек заражаются от одного инфицированного коронавирусом. В «красной» зоне остались 12 регионов России, Коми в этот список уже не входит.

По состоянию на 24 августа в Коми лабораторно подтверждены 6370 случаев инфицирования, за сутки добавилось 40 новых фактов. В активной фазе болезнь переносят 1048 пациентов, 5243 человека выздоровели. С начала пандемии в республике скончались 79 человек.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся более полутора тысяч человек, 38 из них прибыли из-за рубежа, остальные – контактировали с инфицированными. По мнению врачей, на данный момент одна из основных причин инфицирования – несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима. Суды городов и районов республики продолжают привлекать нарушителей к административной ответственности.

Так, например, в Прилузский районный суд поступили материалы в отношении жителей села Объячево. Эти граждане были в контакте с больным коронавирусной инфекцией, поэтому в соответствии с федеральным законодательством и постановлением Роспотребнадзора должны были находиться на карантине. Но без уважительных причин покидали место жительства. Теперь любителям прогулок грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Список нарушителей пополнился и в Сыктывкаре. В ходе ежедневного рейда сотрудники администрации Сыктывкара установили, что работники магазина «Дарья» по улице Коммунистической, 53 и салона связи «Tele2» по улице Коммунистической, 65 не используют в работе маски и перчатки. Также был проверен ряд торговых объектов по улице Морозова, 104, 111, 112/6, 113/1. Нарушений не выявлено, с работниками проведены профилактические беседы.

Если работники торговых точек в большинстве своем соблюдают профилактические меры, то вот покупатели часто «забывают» о том, что в магазинах необходимо носить маски и перчатки. В некоторых магазинах «забывчивых» покупателей отказываются обслуживать. Из-за этого нередко возникают конфликты. В одном из таких случаев пришлось разбираться полиции.

По информации объединенной пресс-службы судов Коми, 2 июля житель Сыктывкара намеревался совершить покупку в одном из магазинов. Но поскольку покупатель был без маски, продавец отказался продать товар. Тогда мужчина пригрозил, что работник торговли поплатится за нарушение прав потребителя, и тут же позвонил в полицию.

Однако стражи порядка в первую очередь обратили внимание на нарушение покупателем правил поведения в период действия режима повышенной готовности. Полицейские составили протокол и передали материалы в суд. Постановлением Сыктывкарского городского суда покупатель признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Людмила ВЛАСОВА