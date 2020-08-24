Дорога по нацпроекту

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба оценил ход работ по реконструкции дорожного участка Кабанты – Вис – Малая Пера в Сосногорском районе. Работы на этом отрезке трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар начались весной.

После того как два года назад на этой трассе фактически с нуля были сделаны два участка: Малая Пера – Ираель и Ираель – Каджером, самым проблемным оставался грунтовый участок до Малой Перы протяженностью около 23 километров. В сухую погоду здесь «стиральная доска», в распутицу – непроезжая грязь. После его реконструкции автомобильное сообщение с Ижмой, Усть-Цильмой, Печорой и Усинском, а также с НАО станет куда более комфортным.

Средства на реконструкцию участка, как сообщает пресс-служба главы Коми, выделены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста». В целом из федерального и регионального бюджетов – более 440 миллионов рублей. Срок завершения работ – 2021 год.

Работы проводит компания «Ханты-Мансийскдорстрой», сейчас идет устройство земляного полотна и дорожной одежды.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru