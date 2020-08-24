Избирательные участки возьмут под охрану

В администрации Сыктывкара состоялось заседание муниципальной антитеррористической комиссии. Мероприятие прошло под председательством руководителя администрации Натальи Хозяиновой.

Одним из основных вопросов повестки стала тема обеспечения безопасности учреждений образования. К настоящему моменту во всех муниципальных учреждениях проведен весь необходимый комплекс работ по обеспечению контртеррористической защищенности.

Как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара, отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения защиты на избирательных участках в предстоящий единый день голосования. За несколько дней до начала голосования и в дни его проведения избирательные участки будут находиться под физической охраной сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, проводится ряд других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности избирателей и членов участковых комиссий.

Кроме этого, в ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на транспорте, в многоквартирных жилых домах и гостиницах.

По итогам заседания Наталья Хозяинова дала ряд поручений, направленных на совершенствование работы антитеррористической комиссии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото администрации Сыктывкара