Автобусы подоспели к первому сентября

В преддверии учебного года 36 образовательных организаций из четырнадцати муниципалитетов республики получили новые автобусы для перевозки детей. В минувший четверг ключи от транспорта вручил врио главы региона Владимир Уйба.

Недавно сошедшие с конвейера шесть микроавтобусов ГАЗель и 31 ПАЗ прибыли в Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы.

Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» министр образования Коми Наталья Якимова, острая потребность в школьных автобусах была практически на всей территории республики. По итогам рабочей поездки в июне 2020 года в муниципальный район «Сысольский» врио главы региона принял решение о приобретении нового транспорта. Министерством финансов Коми было выделено более 113 миллионов рублей из республиканского бюджета на приобретение к началу нового учебного года не менее 49 школьных автобусов для ежедневного подвоза детей к месту учебы и обратно.

В начале сентября ожидается поставка еще 14 школьных автобусов марки ГАЗ, также не менее четырех автобусов поступят до конца года. Новая техника будет передана практически во все города и районы республики за исключением Усинска и Ухты, где в них нет потребности.

Перед началом церемонии Владимир Уйба лично опробовал автобус в деле. Он отметил важность того, что поставку первой партии удалось осуществить до начала учебного года, рассказал о впечатлениях от короткой поездки и напутствовал водителей, которым предстоит на них ездить:

– Новый хороший комфортабельный автобус с системой ГЛОНАСС и со всеми системами безопасности. Есть дополнительная опция: автобус не поедет, если ребенок стоит на подножке или дверь открыта. Также тут четырехточечные ремни безопасности. Это автобусы нового класса, изготовленные в северном исполнении, с утепленным кузовом, дополнительными печками и современной системой безопасности. Они заменят парк старых автобусов, которым уже больше десяти лет. Уважаемые водители, относитесь к новой технике бережно и, конечно, берегите детей, которых будете перевозить.

Врио главы отметил также, что в планах правительства республики приобрести еще автобусы для перевозки дошколят:

– Правда, такого типа автобусов в стране пока нет. Поэтому мы обратились в Минпромторг России, сейчас они проводят сертификацию и готовят технические условия на изготовление автобусов для детей дошкольного возраста. Мы хотим приобрести их первыми, хотя потребность есть и в других регионах.

Сразу после завершения мероприятия транспорт отправился «по домам», чтобы уже с 1 сентября приступить к работе.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru