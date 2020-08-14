В северных реках восстанавливают популяцию рыб

В текущем году в водоемы Коми уже выпущено порядка 1,6 миллиона штук молоди сига и хариуса европейского, сообщает минсельхоз региона.

Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил молодь сига в реки Илыч, Вычегда и Мезень – 356 тысяч, 300 тысяч и 299,7 тысячи мальков соответственно. Также в реку Илыч было запущено 29,5 тысячи молоди хариуса европейского.

ООО «РК «Биоресурс» произвело запуски молоди сига в реку Уса в районе Усинска и Илыч в районе села Усть-Илыч – 582,6 тысячи и 28,5 тысячи мальков соответственно.

Кроме того, ООО «РК «Биоресурс» было выпущено 877 тысяч штук молоди сига на приграничной территории с Республикой Коми в реку Сусла (НАО, Заполярный район, деревня Щелино).

По словам зампреда правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева, работы по зарыблению рек региона будут продолжены. Так, ООО «РК «Биоресурс» в сентябре запланирован выпуск 3,5 тысячи мальков сига в реку Илыч.

Лина ПЕРОВА

Фото glavrybvod.ru