Улов из девонского моря

Палеонтолог Павел Безносов нашел под Сыктывкаром окаменелость древней рыбы

В этом году из-за пандемии коронавируса у ученых Коми научного центра отменились многие запланированные на лето экспедиционные выезды. В том числе не смог поехать в экспедиции научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН Павел Безносов. Но и дома, практически на территории Сыктывкара, он сумел обнаружить вполне интересную находку – фрагмент окаменевших останков древней рыбы холонемы. О своем неожиданном открытии ученый рассказал «Республике».

– Первые два летних месяца я провел в городе, лишь изредка выбираясь на дачу либо на рыбалку, – посетовал Павел Безносов. – К сожалению, в окрестностях Сыктывкара никаких палеозойских разрезов не обнажается, поэтому ожидать найти здесь сколько-нибудь заслуживающую внимания окаменелость не приходится. Максимум, на что здесь можно рассчитывать, – это юрский белемнит или пермская ругоза-коралл из аллювия Вычегды или Сысолы. О девонских позвоночных и речи быть не может. В этом я был уверен до своей находки.

В конце июля ученый решил выбраться на природу и прогуляться со спиннингом вдоль берега Вычегды. Место выбрал фактически в городской черте – от дома пятнадцать минут на машине, потом двадцать минут пешком. В сыктывкарском заречье за поселком Сидорполой ученый обратил внимание, что берег был искусственно укреплен и отсыпан известняком с обильной фауной беспозвоночных. Как выяснил Павел Безносов, здесь, в районе местечка Мадлаповка, находится городской водосбор, еще в 1975 году сюда завезли крупную щебенку из Ухтинского района.

– Как сама порода, так и комплекс окаменелостей были мне хорошо знакомы и указывали на принадлежность к сирачойскому горизонту франского яруса верхнего девона, распространенного на Южном Тимане, – пояснил ученый. – Коренные выходы этих известняков разрабатываются в Бельгопском карьере под Ухтой, где я их неоднократно наблюдал и опробовал. То, что порода под ногами была привезена именно оттуда, у меня не вызывало ни малейшего сомнения. Несмотря на обилие разнообразных беспозвоночных – это кораллы, мшанки, гастроподы и прочее, остатки рыб там встречаются довольно редко. Так, в прошлом году, облазив весь карьер, удалось найти лишь одну маленькую пластинку брахиторацидной артродиры. Тем не менее спиннинг на время я решил отложить в сторону, и, как оказалось, не зря – на поверхности одной из глыб известняка красовалась крупная переднебоковая брюшная пластина другой артродиры, представителя рода Holonema. Я знал, что остатки этих рыб известны из сирачойского горизонта, но мне до сих пор никак не удавалось найти их в коренных выходах. Тем более неожиданно было обнаружить сирачойскую холонему на берегу Вычегды.

Окаменелость оказалась достаточно тяжелой, и ученый, сфотографировав находку, спрятал ее на берегу. На днях он планирует за ней вернуться и забрать в институт.

– Вот так, нежданно-негаданно, не выезжая в поле, довелось пополнить палеонтологическую экспозицию геологического музея нашего института еще одним интересным образцом, – отметил собеседник издания.

Вместе с фрагментом холонемы Павел Безносов обнаружил окаменелости водорослей онколитов. Как предполагается, ими как раз и питались холонемы.

Панцирная рыба холонема (Holonema) плавала в теплом море, которое занимало большую часть современной Республики Коми около 370 миллионов лет назад, в девонском периоде. Холонемы внешне напоминали аквариумных панцирных сомиков, но были гораздо крупнее – до двух метров. При этом они не были хищниками и питались водорослями.

Ранее остатки этих рыб находили в США, Испании, Германии, Польше, Великобритании, Азербайджане, в Ленинградской области, на островах Шпицберген и Новая Земля, в Австралии. Панцирь каждой холонемы состоял из полусотни пластинок, скрепленных соединительной тканью. После гибели рыбы пластинки отсоединялись друг от друга, и панцирь по швам разваливался на отдельные элементы.

Напомним, что в 2019 году исследование Павла Безносова официально вошло в мировую пятерку самых значимых палеонтологических открытий года. На реке Ижме в районе Ухты и Сосногорска им и его коллегами были найдены останки существа, обитавшего здесь в конце девонского периода – около 372 миллионов лет назад. Они принадлежат одному из древнейших видов тетраподов – предку всех наземных позвоночных животных, включая динозавров, змей, амфибий, китов, птиц и человека. Древнюю «рыбу с лапками» назвали в честь коми тайги – пармы: Parmastega aelidae.

Артур АРТЕЕВ

Фото Павла БЕЗНОСОВА