Среда в преображении

В городах и районах Коми идут работы по проектам благоустройства

Около четверти территорий, благоустройство которых в этом году вошло в нацпроект «Жилье и городская среда» в Коми, уже заметно преобразились, на других работы в завершающей стадии. Всего до холодов в республике должны привести в порядок и обновить 213 дворов, скверов, парков и других общественных пространств.

В Сосногорске современно и оригинально будет выглядеть площадь Гагарина. На ней уложили брусчатку, ограждение, устроили цветники. Но главная изюминка и большая редкость для северных территорий – три фигуры-топиария, изображающие медведей. Кроме того, будет реконструирована скульптура «Гагарин с детьми», установлено новое освещение. Также, как сообщается на сайте администрации Сосногорского района, появится ограждающая зеленая зона в районе автостоянки на улице Ленина у здания управления образования и со стороны улицы Пушкина. Эти работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, ведется работа по благоустройству дворов (12 из них уже приведены в порядок) – асфальтируются проезды и тротуары, устанавливаются скамейки и урны. В двух дворах по улице Лесной благодаря софинансированию от местных жителей кроме минимального перечня работ еще будет обустроена парковка.

Работы в разгаре и в Сыктывкаре, сейчас идет благоустройство территории в самом центре – на площади у Центрального бассейна. Но что происходит за высоким забором, могут разглядеть только жители квартир на верхних этажах в ближайших домах. А после того, как забор уберут, горожане должны увидеть, что это пространство вымощено гранитом, появились новые клумбы и газоны, качели, скамейки, урны и фонари. Также за ограждением сейчас проходят работы у храма в местечке Кируль, где благоустраивают территорию мемориала борцам за советскую власть. Как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара, старый памятник и тротуар демонтированы, проложены электрокабели для подсветки комплекса.

А вот работы во дворах у всех на виду: жители наблюдают, как проходит асфальтирование, установка различных конструкций, освещения. Где-то уже радуются «обновкам», например, в Лесозаводе на улице Зои Космодемьянской возле дома 48 появилась детская площадка, главное украшение и аттракцион которой – ярко-синий самолет: намек на близость аэропорта и улицы имени Николая Банбана, заслуженного штурмана СССР, руководившего Сыктывкарским авиапредприятием. Два двора этой улицы – возле домов 2 и 4 – тоже затронуты благоустройством. В этом году в столице Коми в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (наш проект «Жилье и городская среда» входит в него) будет благоустроено 13 дворовых территорий. Уже приведены в порядок дворы на улице Петрозаводской, 38 и 40, Тентюковской, 81 и 83, Морозова, 160, Интернациональной, 196. Создаются новые пешеходные пространства, завершилось обустройство тротуара на улице Тентюковской, ведущего от новостроек комплекса «Атлантида» к остановке у школы №3. До конца сентября отремонтируют тротуар на улице Интернациональной от Орджоникидзе до Энгельса (по четной стороне), этот участок протяженностью почти 700 метров уже давно в плачевном состоянии.

Тем временем в поселке Жешарт Усть-Вымского района преобразилась территория, которую называют местным Арбатом, поскольку эта часть улицы Тургенева пользуется большой популярностью у пешеходов – по ней удобно ходить в магазины, в центр поселка с улицы Октябрьской, по этому участку пролегает путь на универсальную спортивную площадку и к школе искусств. Как сообщила администрация района, благоустройство этого места идет уже не первый год: в прошлом году пешеходную дорожку расширили, выложили брусчаткой, поставили скамейки, убрали сухие деревья. В этом – установили новое освещение. От центральных улиц Жешарта это место отделяют искусственные препятствия и запрещающие проезд дорожные знаки. Также в Жешарте будет уложен новый асфальт во дворе многоквартирных домов 1 и 3 по Октябрьской, в Микуне – у дома 62 по Пионерской, где еще появятся парковка и детская площадка, а в райцентре – селе Айкино – будет благоустроена торговая площадь.

В Емве работы по благоустройству завершены в четырех дворах и на трех общественных территориях, обновлена система уличного освещения – установили 230 энергоэффективных светильников, а в ближайшее время, по сообщению пресс-службы администрации Княжпогостского района, в городе обновят скейт-парк, в мини-парке отремонтируют фонтан, на улице Дзержинского откроют спортивную площадку, реконструируют тротуар по Первомайской. В парке Синдора появится детская площадка, а по пожеланиям жителей сельского поселения Чиньяворык благоустраивают кладбище в поселке Месъю.

В Воркуте считают, что столетие республики город должен встретить максимально похорошевшим, так что работы здесь развернулись масштабные. В нынешнем году под «комфортную» программу попали 11 дворовых территорий, относящихся к 21 дому. Ремонтные и восстановительные работы, по сообщению пресс-службы муниципалитета, проводятся на объектах культурного наследия. Преображение города идет не только по линии нацпроекта. Например, в Воркуте планируется открыть памятник – символ победы советского народа в Великой Отечественной войне и Второй мировой за счет средств, собранных местными газотранспортниками.

В вопросах благоустройства администрация Воркуты сверяется с местными жителями: в группе мэрии «ВКонтакте» постоянно появляются опросы, касающиеся обновления территорий. Например, у горожан уже спрашивали, героев каких мультфильмов они хотели бы видеть на детских площадках – от студии Диснея или от «Союзмультфильма»? Или и тех, и других? А как насчет стиля новых фонарей на улицах: что лучше – классика или модерн? Что нужнее на спортивной площадке во дворе – пространство для баскетбола или тренажеры?

Вместе с постепенным завершением работ на территориях в ряде муниципалитетов уже заканчивается и рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в следующем году. Результаты уже известны в Сосногорске: большинство высказалось за территорию вокруг Дома детского творчества, на втором месте идея благоустройства Сквера жертвам политических репрессий. В год столетия Коми приведут в порядок обе территории. Проекты благоустройства разработают в ближайшее время. В Инте варианты проектов уже выложены в интернете – благоустройство площади Ленина, площадки возле «Детского мира», тротуара по улице мира, улицы Куратова, до 16 августа горожане должны сделать свой выбор.

13 августа завершился сбор предложений по благоустройству территорий от сыктывкарцев, но где именно пройдут работы в 2021 году, пока неизвестно: сначала комиссия отберет самые популярные варианты, потом их вынесут на рейтинговое голосование.

За новостями в реализации проекта «Жилье и городская среда» в республике можно следить на портале «Активный регион».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Сергея ЛАРИОНОВА и администрации Сыктывкара