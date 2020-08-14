Кешбэк гостям республики

Коми вошла в список российских регионов, на которые распространяется акция Ростуризма, стартующая с 21 августа. Об этом в ходе своего ежедневного видеообращения к жителям республики сообщил и.о. главы региона Владимир Уйба. Кешбэк за покупку туров по стране выплатят российским туристам, которые купят путевку в любой регион России минимум на пять дней. Туристы, выбравшие отдых в Коми, также смогут вернуть часть потраченных во время путешествия денег.

О старте программы по возврату средств за туры по России, разработанной Ростуризмом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. По мнению властей, компенсации стимулируют спрос на туры и поспособствуют развитию внутреннего туризма.

Акция призвана поддержать внутренний туризм в условиях кризиса, который повлекла за собой пандемия коронавируса. В числе регионов, на которые распространяется действие акции Ростуризма и Национальной системы платежных карт, – Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.

В первоначальный список Коми не входила, но властям республики удалось добиться включения региона в эту программу. В Коми есть что предложить туристам и чем удивить гостей, отметил Владимир Уйба.

– Программа станет прекрасным опытом стимулирования развития туризма в Коми, – прокомментировал новость министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов. – Она будет действовать на самостоятельных путешественников и на тех, кто открывает богатства нашей республики с помощью туроператоров. Участникам вернут до 20 процентов стоимости поездки. Мы будем рады встретить новых гостей и вдохновить их красотой Севера.

Чтобы получить возможность возврата средств, с 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле на срок от четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Важным условием является онлайн-оплата поездки картой «Мир». Список тур-операторов и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно будет найти на мирпутешествий.рф с 21 августа.

При подсчетах Ростуризм исходил из средней стоимости тура в России: в 2019 году она составляла 20-30 тысяч рублей на пять ночей с учетом проживания и транспорта. Еще ведомство ориентировалось на данные опроса туристов. Согласно ему, 61 процент респондентов планируют потратить на отпуск всего 20 тысяч рублей на человека, 20 процентов опрошенных готовы выделить на отпуск до 30 тысяч рублей, а половина туристов откажутся от путешествия, если его стоимость вырастет на пять тысяч рублей.

Ростуризм возмещает только затраты на туры и на проживание в гостиницах, которые участвуют в акции, если они превышают 25 тысяч рублей. Выплата зависит от стоимости тура или брони. В презентации Ростуризма написано, что туристам компенсируют траты на водные, речные, экологические, сельские и культурно-познавательные туры.

Согласно программе туристы могут получить возврат средств в размере пяти тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч, 10 тысяч – от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч – за поездку дороже 75 тысяч рублей. Путешествие необходимо совершить до 20 декабря этого года. Кешбек коснется всех регионов России, но для направлений с повышенным спросом на август-сентябрь программа будет доступна только с 1 октября. Акция будет действовать до декабря текущего года.

Артур АРТЕЕВ

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