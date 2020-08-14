Две стоянки первобытных людей на Печоре

Нынешним летом археологи Института языка, литературы и истории Коми научного центра приняли участие в раскопках поселения Топыд-Нюр II вблизи деревни Бызовая в Печорском районе республики. В результате раскопок были выявлены и исследованы остатки двух мест кратковременного обитания первобытных людей.

Одна из стоянок ныне представляет собой следы углубленной прямоугольной постройки площадью около 20 квадратных метров и очагом в центре. Внутри постройки найдены кремневые орудия, заготовки, отходы кремнеобработки, а также небольшое количество фрагментов керамических сосудов. Предварительно стоянка датирована поздним бронзовым веком.

В нескольких метрах от первой стоянки нашлись следы более позднего поселения. Это была прямоугольная слабоуглубленная постройка площадью около 30 квадратных метров. В центре постройки находился очаг с каменной кладкой. Пол был деревянным с берестяным настилом. Внутри жилища размещалась хозяйственная яма, в которой были найдены каменные осколки и фрагменты керамики. Также археологи обнаружили здесь отходы кремнеобработки, обломки костей, керамических сосудов, мелкие обломки изделий из медьсодержащего сплава, фрагменты тиглей, керамическое пряслице, разрушенные зубы и мех неопределенного млекопитающего, каменные орудия труда и отходы их производства. По виду керамической посуды ученые датировали эту стоянку VIII-VI веками до н.э.

Поселение Топыд-Нюр II открыто Вячеславом Канивцом в 1968 году, в 2012-м обследовано Александром Волокитиным.

В этом году исследования проводились Татьяной Туркиной. Кроме сыктывкарских археологов в экспедиции участвовали сотрудники Чувашского национального музея, историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска, студенты Санкт-Петербургского государственного университета и Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru