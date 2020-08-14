В Коми будет больше модельных библиотек

Библиотеки Воркуты и Ухты стали победителями в конкурсе на предоставление средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году. Конкурс прошел в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году было подано 542 заявки на участие от 82 субъектов России.

В результате экспертами отобрано 110 библиотек. Среди победителей – «Централизованная библиотечная система» Воркуты (10 миллионов рублей получит Центральная городская библиотека имени Пушкина) и «Центральная библиотека» Ухты (пять миллионов рублей получит детская библиотека-филиал №14).

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». Но план по созданию модельных библиотек в Коми был разработан раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он вступил в действие в 2018 году, объявленном Годом культуры в республике. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки на новый модельный стандарт. Сейчас Коми – один из лидеров внедрения модельного стандарта библиотек в России. Так, в 2019 году в республике открыли одиннадцать модельных библиотек в десяти муниципалитетах.

Первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми 15 октября 2019 года. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара.

К 2024 году по нацпроекту «Культура» в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. А к 2030 году все библиотеки региона должны быть приведены к модельному стандарту – стать современным местом притяжения людей. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в полтора-два раза.

По информации пресс-службы республиканского министерства культуры, туризма и архивного дела, в этом году субсидию в размере пяти миллионов рублей из федерального бюджета на создание модельной библиотеки получила «Централизованная библиотечная система» Воркуты (библиотека-филиал №13 поселка Воргашор).

– Уже сегодня муниципальные библиотеки трансформируют свое пространство, фонды и оснащение, а библиотеки – победители конкурса будут приведены к модельному стандарту, предусматривающему создание комфортного места для интеллектуальной работы и творчества, отвечающего запросам посетителей самых разных потребностей и возрастов, – рассказал «Республике» директор Национальной библиотеки Коми Алексей Просужих. – Там смогут расположиться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех посетителей. Такая библиотека может быть переформатирована в центр культурной жизни города.

В этом году в Коми одна библиотека модернизируется за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Культура», а восемь – за счет республиканских. Помимо этого, еще четыре модельные библиотеки откроются на базе возводимых социокультурных центров в селе Усть-Ухта, поселке Чиньяворык, деревнях Горьковская и Карпушевка.

Всего за 2019-2020 годы в рамках нацпроекта «Культура» в регионе создано 12 модельных библиотек в 11 муниципалитетах.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора