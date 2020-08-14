Арктический форпост по имени Воркута

«Зеленая альтернатива» предложила расширить границы региона

В минувший четверг в региональной Общественной палате состоялась пресс-конференция партии «Зеленая альтернатива». Спикеры рассказали журналистам о планах провести референдум среди жителей Коми по поводу расширения границ региона через выход к Карскому морю. Воркута, по их мнению, должна стать главным арктическим форпостом в этом направлении.

Заявленная тема вызвала большой интерес у региональных акул пера. У партийцев сразу спросили, на чем они основываются, предлагая «зайти» во владения двух других субъектов – НАО и ЯНАО. Лидер «Зеленой альтернативы» Виктор Бетехтин ответил, что если брать Байдарацкую губу и выход именно к Карскому морю, то ближе Воркуты там больше нет никаких населенных пунктов:

– Нужно заниматься развитием этого участка, потому что в Воркуте и Инте предприятия закрываются. Если мы откроем там порт, то это будут новые рабочие места, снизится социально-экономическое напряжение.

Виктор Бетехтин отметил, что поселок Усть-Кара относится к НАО, но по факту выход туда осуществляется через Воркуту:

– Если брать тех же газовиков, то они прилетают сначала в Воркуту, а потом едут уже туда. От этого Коми не имеет никакой выгоды. Есть законопроект о расширении Арктической зоны. Об этом можно долго и упорно рассказывать, но по факту это останется пустотой, если там не будет хорошего форпоста. Единственным форпостом Коми в Арктике всегда была Воркута, без нее говорить ни о каком развитии Арктической зоны и вообще Севера России не имеет смысла. В свое время у нас был воркутинский погранотряд, сейчас через Воркуту идет транспортная ветка газопровода Бованенково – Ухта. Все обслуживание опять же этой ветки осуществляется через Воркуту. Планы, которые давно пытались запустить и по базе МЧС, и по развитию Северного морского пути, без Воркуты никак нельзя будет реализовать. Позиция Коми должна быть такой, что именно мы должны становиться транспортным хабом для освоения Севера.

Лидер «Зеленой альтернативы» рассказал, что тут есть и личный момент, ведь и он сам родом из Воркуты:

– К сожалению, наблюдаем такую картину, что наш север потихоньку утухает. Воркута – моногород, где действует только компания «Северсталь». Я участвовал в работе над веткой Бованенково – Ухта, строил компрессорную станцию «Ярынская». Персонал приезжает туда именно через Воркуту, транспортная ветка есть, все есть, а Коми от этого не имеет никакой выгоды. Поэтому нужно над этим работать.

– Как вы хотите провести опрос общественности по данному вопросу? – поинтересовался один из журналистов.

– В день выборов – 13 сентября. Просто голосить мы не хотим, если бы хотели, то назначили бы другой день. А мы хотим решать проблему, поэтому делаем это удобным для всех в день голосования. Каждый сможет высказаться – за он или против. Хотим к этому подключить абсолютно все некоммерческие организации, общественников Коми и даже политические партии. Призываю всех объединяться по этому вопросу. Многие думают, что мы с кем-то враги, на самом деле мы оппоненты, но если речь о развитии республики, то пререкаться нельзя, а надо конструктивно решать вопросы. Мы делаем это потому, что хотим, чтобы республика жила. Можно много писать «ВКонтакте» и разговаривать на кухнях, но нужно переходить от слов к реальному делу.

В конце встречи Виктор Бетехтин, который также является лидером сыктывкарского регби-клуба «Армейцы Коми», рассказал об уроженцах Воркуты братьях Валерии и Григории Цнобиладзе. Валерий на данный момент является тренером нападающих красноярской команды «Красный Яр», а Григорий до сих пор играет, защищая цвета как сборной России, так и «Красного Яра». Он отметил, что на днях ему поступило предложение о продолжении спортивной карьеры в красноярском клубе. Однако Виктор отказался, так как основной целью ставит развитие именно местных регбистов в Коми:

– Моя мечта вывести «Армейцев» к профессиональному статусу, поэтому я хочу играть здесь, чтобы мы как можно быстрее перешли в высшую лигу, а затем и в премьер-лигу. Плюс те люди, что бьются вместе со мной на поле, в одинаковых цветах и имеют такие же идеалы и ценности, для меня это больше чем команда, это семья. Мы движемся к поставленной цели семимильными шагами.

Ярослав СЕВРУК

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