Сельские семьи получили выплаты на жилье

14 семей из Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского и Усть-Куломского районов республики получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона, в текущем году в Коми на социальные выплаты на строительство и покупку жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, было предусмотрено 24,4 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета – 8,1 миллиона рублей, республиканского бюджета – 16,3 миллиона рублей. Все деньги полностью освоены.

– Программа улучшения жилищных условий уже доказала свою эффективность среди специалистов, работающих в агропромышленном комплексе и в социальной сфере. Она позволяет создавать комфортные условия проживания для молодых кадров в сельской местности, – отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Лина ПЕРОВА

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