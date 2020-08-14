Столичные бездомные обретут приют

Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба поддержал инициативу Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель» о создании в Сыктывкаре центра реабилитации для бездомных.

Вопрос о целесообразности его открытия обсуждался 10 августа во время встречи руководителя региона с председателем «Аппарели»

и координатором благотворительного проекта «Сытый гражданин» Ильей Костиным.

Как рассказал «Республике» Илья Костин, идея создания такого центра возникла еще в 2017 году, когда общественники из «Аппарели» организовали пункт раздачи горячего питания для бездомных в рамках разработанного ими проекта «Сытый гражданин». Методом анкетирования 120 посетителей этого пункта общественники выявили массу проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди, лишенные крова.

– Людям негде помыться, постирать, многие живут на трубах, в гаражах, подвалах, заброшенных домах. В меру своих возможностей мы помогали им удовлетворить эти потребности, помогали восстанавливать документы, защищали их права в судах, открыли для них бесплатную парикмахерскую, душевую. Некоторые благодаря нашей поддержке приобрели крышу над головой. Но многие продолжают жить на улице. Зимой они отмораживают себе конечности, а в республике всего две ночлежки – в Сыктывкаре и в Ухте. Возможности их весьма ограничены, и обеспечить всех желающих ночлегом они не могут. Поэтому в октябре 2019 года возникла идея создать центр комплексной помощи бездомным, – рассказал Илья Костин.

Пандемия коронавируса окончательно укрепила общественников «Аппарели» в намерении открыть центр для бездомных: после объявления режима самоизоляции им тоже нужно было изолироваться, а некуда. В начале лета руководство «Аппарели» с этой инициативой обратилось к мэру города Наталье Хозяиновой, которая идею поддержала. На днях вместе с мэром общественники выезжали на осмотр двух одноэтажных зданий, которые предполагается использовать под центр. Оба здания находятся на улице Морозова. Одно из них принадлежит муниципалитету, второе – федеральная собственность.

В первом здании – по Морозова, 47/1 – планируется расположить жилые помещения, а также тренинговый зал, кухню, прачечную, две душевые и два туалета. Во втором – по Морозова, 63 – расположатся служебные помещения: парикмахерская, прачечная, душевая и туалет, изолятор, а также складское помещение. Служебные помещения будут доступны всем нуждающимся, а не только проживающим в центре.

В центр сможет попасть любой желающий при условии отсутствия у него жилья. С каждым заключат контракт сроком на полгода. В течение этого периода человек будет проживать в центре и проходить курс реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Ему помогут устроиться на работу, восстановить документы, получить полагающиеся ему меры государственной поддержки.

Обязательное условие проживания – ежедневное участие в тренингах и других занятиях – с психологами, наркологами, юристами, медиками. По истечении срока реабилитации планируется проводить анализ результатов работы с каждым жильцом. Если человек успешно прошел реабилитацию, на его место возьмут следующего бездомного. Если же он не сможет восстановиться, будут проанализированы причины и скорректирована его программа реабилитации на следующий срок. В случае систематического нарушения правил проживания контракт не продлят.

Центр будет находиться на балансе Коми региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Дома жить». Учредительные документы этой организации будут готовы в сентябре. Коммунальные услуги тоже будет оплачивать она.

– Мы планируем участвовать в грантовых конкурсах различных уровней. К тому же те жильцы, которых трудоустроят, смогут вносить часть необходимой суммы. Предварительно достигнуты договоренности с одним из крупнейших магазинов строительных материалов – «Леруа Мерлен», он готов безвозмездно предоставить все строительные материалы для выполнения монтажных работ. Компания «Т Плюс» Коми готова оказать финансовую помощь, которую мы направим на оплату работ подрядной организации, – поделился планами руководитель «Аппарели».

По словам Ильи Костина, Владимир Уйба одобрил идею создания реабилитационного центра для бездомных, поблагодарил за готовность помогать нуждающимся в помощи людям и пообещал личную поддержку во всем не только как руководитель региона, но и как гражданин.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Ильей Костиным