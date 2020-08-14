Второй скульптурный симпозиум в Ухте

С 6 июля по 10 сентября в Коми проходит второй скульптурный симпозиум «Север в трех измерениях». Это проект, предполагающий создание скульптуры для городской среды Ухты.

Впервые творческий проект в Ухте был проведен три года назад. Тогда в симпозиуме приняли участие десять скульпторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. По итогам проекта в 2017 году было создано девять скульптурных композиций из мрамора, гранита, современных материалов. По окончании работ арт-объекты установили на улицах Ухты, а одну скульптуру – белую птицу – в центре Сыктывкара. Большая белоснежная мраморная птица с коми орнаментом и стилизованным гербом республики на груди расположилась рядом с Домом дружбы народов на перекрестке улиц Ленина и Куратова. Арт-объект высекли из мрамора питерские скульпторы Мария Апрасиди и Дмитрий Турбасов.

Оргкомитетом второго симпозиума был проведен предварительный конкурс эскизных предложений. Участвовать в симпозиуме приглашены только отечественные мастера – из Коми, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Перми, Владимира и других городов. Было подано около 30 заявок от 24 скульпторов.

– В этом году симпозиум проходит на удаленке, – рассказала «Республике» куратор проекта – член Союза художников России Ольга Орлова. – Скульпторы соберутся в Ухте 6 сентября для монтажа своих работ и официального открытия симпозиума.

Благодаря симпозиуму Ухта приобретет работы разных художественных школ России, произведениями искусства смогут любоваться все жители и гости города.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Ольгой ОРЛОВОЙ