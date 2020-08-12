Ветеранам ответили на наболевшие вопросы

«Как живешь, ветеран?» – под таким названием в Общественной приемной главы Коми в Сыктывкаре 10 августа прошла прямая линия в режиме видеосвязи. Эксперты ответили на вопросы представителей районных и городских ветеранских организаций. Большая часть вопросов касалась медицинского обеспечения.

Так, сосногорские пенсионеры жаловались на большие очереди к врачам. Записаться на прием к врачу через сайт госуслуг многие не умеют, а очереди приходится ждать иногда по нескольку часов.

– Разве сейчас кто-то сидит в очередях? – удивилась директор республиканского центра обеспечения деятельности минздрава Елена Борчанинова. – Сейчас действует режим ограниченного посещения медицинских организаций, а на экстренные случаи выезжает «скорая».

Получив ответ, что такая ситуация была до начала пандемии и наверняка возобновится и после отмены особого режима, Елена Борчанинова пояснила, что очереди к врачам – результат недоукомплектованности медицинскими кадрами:

– Нужно понимать, что это проблема не медицинская, а социальная. Чем привлекательнее село или поселок, чем больше там могут предложить молодому специалисту, тем охотней он туда поедет. К сожалению, сегодня наши дети не хотят работать там, где им не могут предоставить условия для комфортного проживания.

Недовольны ветераны и высокими ценами на лекарства, в которых они нуждаются.

Комментируя эти вопросы, заведующая отделом организации лекарственного обеспечения республиканского центра обеспечения деятельности минздрава Елена Логунова отметила, что все лекарственные препараты условно можно разделить на две группы: просто лекарственные препараты и препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых. На жизненно необходимые препараты цены регулируются государством. На них не должно быть разброса цен, и вся цепочка – от производителя до розничной продажи – отражается в документах. Право проверять эти цены есть у Росздравнадзора. Что касается препаратов, не включенных в список жизненно важных, то это уже коммерческая составляющая, и каждая аптечная сеть регулирует цены самостоятельно – с учетом своей прибыли и спроса на эти лекарства.

Усинские ветераны сетовали на то, что больные диабетом уже четыре месяца не могут получить сахаропонижающие препараты.

– К сожалению, у нас периодически отсутствуют какие-либо лекарства, – согласилась с наличием проблемы Елена Логунова. – В таких случаях нужно просто обратиться к врачу для подбора альтернативного лечения. Действительно, несколько месяцев были проблемы с поставкой препарата «Гликлазид». Сейчас он поступил и пойдет в аптечную сеть в соответствии с графиком отгрузки.

Из Ижемского района интересовались, как будет в этом году проходить диспансеризация пожилых людей. Елена Борчанинова напомнила, что в связи с пандемией действует указ главы региона о запрете на проведение медосмотров, на всей территории республики не проводятся профосмотры и диспансеризации. Это продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации и отмены указа.

– А как онкологическому больному попасть сейчас в Сыктывкар на обследование? – спрашивали из Ижмы.

– Прием узких специалистов сегодня проводится только по жизненным показаниям. Плановые осмотры отменены. Если человека экстренно не отправляют, значит, доктор считает, что нет экстренности, – пояснила Елена Борчанинова.

Еще одна проблема ижемских ветеранов – большая очередь на зубопротезирование. В июле можно было записаться только на ноябрь. Людей интересовало, можно ли прислать к ним в район зубопротезиста.

– Зубопротезирование – это социальная услуга, – ответила Елена Борчанинова. – Насколько я знаю, сегодня специалиста по зубопротезированию в Ижемской ЦРБ вообще нет. Когда укомплектуют, я пояснить не могу. Насколько мне известно, первый на очереди – Усть-Цилемский район.

Из Усинска был вопрос о том, кому присваивается статус «дети войны» и почему не все рожденные в 1945 году могут его получить.

– Федеральным законодательством эта категория не установлена, но право субъектов – ее устанавливать и назначать меры социальной поддержки, – ответила консультант отдела социальных гарантий министерства труда, занятости и социальной защиты Светлана Молодцова. – У нас в Коми этот статус установлен с 2016 года. Законом о социальной поддержке населения к детям войны относятся лица, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Ранее они получали единовременную выплату ко Дню Победы в размере одной тысячи рублей. В этом году выплату увеличили до трех тысяч. Кроме того, они имеют право на внеочередное оказание медпомощи. Почему не вошли все рожденные в 1945 году? Когда этот закон готовился, мы анализировали опыт субъектов, и везде именно эти сроки предусмотрены для назначения этого статуса.

Галина ГАЕВА

Фото автора