Народный драмтеатр Ухты покажет москвичам Островского

Ухтинский народный драматический театр стал дипломантом первой степени всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Конкурс в этом году проходил в номинации «Культура – это мы!». На победу претендовали 255 работ от любительских театров, хореографических, цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, духовых оркестров со всей России. От Республики Коми поступило тринадцать заявок: из Инты, Сосногорска, Печоры, Сыктывкара, Вуктыла, Ухты, а также Княжпогостского, Корткеросского, Усть-Куломского и Сысольского районов. В связи с эпидемиологической ситуацией творческие коллективы соревновались дистанционно. Они публиковали видеоматериалы на специальном YouTube-канале фестиваля.

По итогам конкурсных просмотров жюри определило двадцать коллективов-лауреатов. Они получат гранты национального проекта «Культура». Народный драматический театр Ухты со спектаклем «Мы все куда-то идем, но не знаем куда» (постановка по мотивам пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты») вошел в список сорока коллективов-финалистов, которые получат дипломы первой степени и вместе с лауреатами будут приглашены на гала-концерт в Москву.

– Нужно сказать, что это очень значимая победа для нашего театра, – сообщила «Республике» режиссер народного драматического театра Ухты, заслуженный работник культуры России и Республики Коми Вера Гой. – В этом году все конкурсные этапы проходили в режиме онлайн. Но от этого конкуренция, как мне кажется, была только больше. Но все же нам удалось выдержать и даже стать дипломантами первой степени. Мы очень рады, что получили от профессионального сообщества такую высокую оценку нашей работы. Мы давно мечтали о гастролях в Москве. Благодаря победе в этом конкурсе у нас появилась такая возможность, и теперь для нас большая честь выйти на подмостки московского театра «Современник». В то же время это и большая ответственность. Но мы уже начали подготовку к поездке в Москву, и она должна стать одной из самых ярких в гастрольной жизни нашего театра.

Как рассказал «Республике» исполнитель главной роли в спектакле Александр Гаврилов, всероссийский конкурс – это возможность выйти на новый уровень.

Ухтинский народный театр – один из старейших в республике. Он ведет свою историю с 1934 года. Тогда в поселке Чибью были собраны певцы, артисты и музыканты. Созданный в ГУЛАГе театр предназначался для администрации лагеря. В 1974 году в театре начала работу выпускница Харьковского государственного института культуры Вера Гой. Спустя год ее назначили режиссером. С конца 1980-х годов творческий коллектив работает на сцене Дворца культуры Ухты. Театр славится современным детским репертуаром.

– Ведь выйти на столичную сцену, на подмостки такого знаменитого театра не всегда удается и профессиональным артистам, – отметил артист-любитель. – Для меня это особенный спектакль в моей творческой биографии. В 2018 году мы его ставили к юбилею моей творческой деятельности. И, конечно, мне особенно приятно, что спектакль уже два сезона не теряет своей популярности.

Спектакль «Мы все куда-то идем, но не знаем куда» уже на протяжении двух сезонов является одним из популярных спектаклей в репертуаре Ухтинского драмтеатра. Он полюбился зрителям не только Ухты, но также Инты и Сыктывкара.

Артур АРТЕЕВ

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