Бурный «застой» Сыктывкара

Национальный музей Коми напомнил о советском прошлом города

Выставка «Говорит Сыктывкар: хроника городской жизни 1960-1980-х годов» стала первой, открывшейся в Национальном музее Коми после затянувшегося периода самоизоляции. 10 августа на презентацию выставки в отдел истории музея посетителей пускали только после проверки температуры тела и обработки рук антисептиком. Все присутствующие были в масках (тем, кто не взял маску с собой, выдавали бесплатную на входе в зал).

Экспозиция «Говорит Сыктывкар» – это представление культуры повседневности жителей Сыктывкара через собрание музея, материалы проекта «Дорогие товарищи» Дмитрия Кошелева и частные коллекции. Это попытка показать историю последних трех десятилетий Советского Союза через повседневную жизнь и личные истории сыктывкарцев.

Для Сыктывкара 1960-1980-е годы – время строительства крупных промышленных предприятий, открытия высших учебных заведений, появления музыкального театра, телевидения, возведения новых городских микрорайонов. Для тысяч сыктывкарцев – это период обретения собственного жилья и свободного времени, связанного с установлением пятидневной рабочей недели. Эпоха так называемого советского застоя стала одним из ключевых моментов в истории Сыктывкара. Столица Коми АССР бурно росла и развивалась. В конце 1950-х годов начали работать Республиканский музыкальный театр и Ленинская библиотека. В 1961 году в город прибыл первый пассажирский поезд, а через три года открылся вокзал. Еще через год построили новое здание аэровокзала, заработал телецентр. В 1967 году на Юбилейной площади поставили памятник Ленину. В 1969 году запущен первый поток Сыктывкарского ЛПК. В 1970-м – открылся ЦУМ, в 1972-м – Сыктывкарский государственный университет.

– С первых дней работы над выставкой было подключено местное городское сообщество, – рассказала «Республике» заведующая отделом истории – куратор выставки Анна Мельникова. – Собирали знаковые предметы советского быта, с интересными легендами. Записывали воспоминания, связанные с социальными практиками, повседневностью жителей советского города.

Для большинства посетителей музея выставка дает возможность вспомнить время своей молодости и детства. Она рассказывает о том, как горожане устраивали быт и личную жизнь: о хрущевках, нейлоновых рубашках, «волосатиках», фарцовщиках, продуктовом дефиците, «цыпленке табака» и прочих знаковых явлениях жизни тех лет. Видеохроника о Сыктывкаре из архива Комикиновидеопроката транслируется на экранах советских телевизоров «Радуга», «Садко», «Электроника». На одном из них лежат плоскогубцы. Далеко не все знают, как этот инструмент связан с телевидением. Плоскогубцы служили своего рода пультом – при их помощи переключали каналы на телевизоре со сломанной ручкой переключателя.

В отделе «Цыпленок табака» можно узнать о ресторанах и кафе (под стеклом одиноко лежит тарелка с названием ресторана «Вычегда»). Экспозиция «Маме – капрон, дочке – дедерон» – о модных тенденциях советского времени, о чулках, перчатках, туфлях и кофточках. Ныне исчезнувшее слово «дедерон» от сокращенного DDR – Deutsch Demokratishe Republik. Это синтетическое волокно, выработанное по принципу капронового, производилось в ГДР.

В «Любительском спорте» рассказывается о спортивных хобби горожан и о профессиональном спорте (на стенде, помимо роликов, свитер спортивного костюма и стартовый номер Раисы Сметаниной). Раздел «Волосатики» повествует о неформальных объединениях молодежи. Судя по снимкам, основным неформалом города в конце семидесятых годов был известный историк, нынешний директор Института языка, литературы и истории КНЦ Игорь Жеребцов. На экспозиции представлена и его футболка с надписью «Демократия. Гласность».

Томик Мориса Дрюона на пятнадцатитомном собрании сочинений Владимира Ленина напоминает о том, что в советское время многие книги были дефицитом. И для того чтобы купить произведения того же Мориса Дрюона или Александра Дюма, нужно было сдать определенное количество макулатуры и получить талон на дефицитную книгу. Книжный дефицит продавали по талонам в магазине «Техника» на Октябрьском проспекте.

В авоське лежит другой дефицит того времени – сахар-рафинад, чай и растворимый кофе.

Женщинам интересно разглядывать советскую косметику: тушь, многочисленные бутылочки с духами «Каприз», «Красная Москва», «Подмосковные вечера», «Может быть» и т.д. Витрину дополняют журнал «Советская женщина», набор электробигудей и кошельки с подмигивающими красотками.

Самым большим экспонатом стала стеклянная телефонная будка с аппаратом, который работал за «двушку» (а при должном умении звонили и вообще бесплатно). У будки выстроилась очередь желающих в ней сфотографироваться. Этот масштабный раритет музею на время предоставил коллекционер Дмитрий Дик.

Есть на выставке старый кассовый аппарат, магазинные весы «Тюмень» и швейная машинка «Ржев». А универсальный пылесос «Буран» выпуска 1966 года выглядит как космический спутник.

Интерес вызвали фотографии видов Сыктывкара и горожан из коллекции музея, проекта «Дорогие товарищи» и фотографов Петра Васильева, Сергея Зиновьева. Удачно дополнили экспозицию отрывки из книги Наталии Лебиной «Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки».

Художественное решение выставки разработали студенты направления «Дизайн среды» кафедры ИЗО и дизайна института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина под руководством Анелии Лянцевич. А озвучили экспозицию музыканты Александр Чувьюров и Владимир Мороков.

Выставка посвящена 240-летию со дня приобретения Сыктывкаром (Усть-Сысольском) статуса города, она будет работать до февраля 2021 года.

Артур АРТЕЕВ

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