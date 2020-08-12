Экватор выборов

В Избиркоме Коми подвели итоги этапа выдвижения и регистрации

Седьмого августа завершился этап выдвижения и регистрации на выборах главы республики и депутатов Госсовета Коми VII созыва. В предстоящую субботу стартует очередной этап – агитационный. Правда, начинать агитацию кандидат имеет право с момента выдвижения, зато после регистрации получает право на бесплатные площади и эфир в государственных СМИ, а также на предоставление помещений в государственных и муниципальных учреждениях для проведения встреч с избирателями.

Первоначальный отсев

Напомним, на выборы главы региона заявлялось пять претендентов, в качестве кандидатов избирательной комиссией зарегистрированы четверо: Сергей Пономарев (от КПСС), Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (от ЛДПР) и Виктор Бетехтин (от «Зеленой альтернативы»). Одному претенденту – Олегу Михайлову (от КПРФ) отказано в регистрации по причине выявления недействительных подписей на листах поддержки муниципальных депутатов.

– Сразу скажу, что перспектив обжалования этого решения не существует, – заявил на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам выборной кампании – 2020, председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев. – В данном случае нет никаких оснований полагать, что отказ в регистрации будет оспорен в судебном порядке.

На выборы депутатов Госсовета Коми по единому избирательному округу изначально заявились 11 политических партий, из них до окончания процедуры выдвижения и регистрации дошло восемь избирательных объединений. Это четыре парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Две партии, которым не надо было собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, – «Коммунисты России» и «Родина». И две партии, ранее в республике не принимавшие участия в выборах, – КПСС и «Зеленая альтернатива». Двум последним нужно было собрать подписи избирателей, и они с этим успешно справились – в результате проверки не выявлено более пяти процентов недействительных подписей, отобранных избиркомом для проведения проверки. Соответственно, эти избирательные объединения были зарегистрированы.

Срок для обжалования решений Избирательной комиссии о регистрации и об отказе в регистрации списков кандидатов истекает 15 августа, но поскольку этот день выпадает на субботу, то последней датой, когда заявление об обжаловании может быть направлено в Верховный суд, является понедельник, 17 августа.

Судьбы одномандатников

По одномандатным избирательным округам кандидатами в депутаты Госсовета Коми VII созыва выдвигалось 85 человек, из них 77 прошли процедуру регистрации.

Как сообщил Дмитрий Митюшев, в настоящее время оспариваются два отказа в регистрации. В первом случае представитель КПРФ, выдвинувшийся по Лесозаводскому избирательному округу, не предоставил одновременно все необходимые документы для прохождения процедуры регистрации. ТИК, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по Лесозаводскому округу, отказала ему в регистрации, и кандидат оспорил это решение в Верховном суде республики. Однако суд поддержал решение ТИК. Тем не менее заявитель подал апелляционную жалобу, в ближайшее время она будет рассмотрена.

Было отказано в регистрации и представителю партии «Родина», выдвинувшемуся по Приполярному избирательному округу. ТИК Усинска, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии Приполярного округа, вынесла решение об отказе по причине того, что на момент выдвижения партией «Родина» этот кандидат еще являлся членом другой партии – «Единая Россия». Кандидат от «Родины» не согласился с отказом в регистрации и обжаловал это решение в Избирательной комиссии республики. Дело будет рассмотрено в установленные законом сроки.

Еще шесть кандидатов прекратили свое участие в избирательной кампании. Причины различные – кто-то не предоставил необходимые для регистрации документы, кто-то просто сам отказался от дальнейшего участия в выборах.

В итоге в выборах по одномандатным избирательным округам принимают участие кандидаты от девяти политических партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины», партии «За справедливость», «Демократической партии России» и «Партии прогресса». Три последние партии зарегистрировали своих кандидатов по трем одномандатным округам. Им также пришлось пройти процедуру сбора подписей избирателей, и они с этой задачей справились.

В целом из восьми кандидатов, которым требовалось собрать подписи, эту процедуру в настоящее время прошли пять кандидатов: по одному представителю партии «За справедливость», «Демократической партии России» и «Партии прогресса», а также самовыдвиженцы – Михаил Брагин по Интинскому округу и Яна Сажина по Западному избирательному округу. На начало выборной кампании числилось четыре самовыдвиженца, но один оскандалился с выдвижением от «Родины», состоя в рядах «Единой России», а другой не смог собрать необходимого числа подписей избирателей в свою поддержку. В итоге осталось только два самовыдвиженца.

Таким образом, средняя конкуренция по одномандатным избирательным округам – пять человек на мандат. При этом в некоторых округах зарегистрировано по семь кандидатов (Лесозаводский, Эжвинский), а, например, в Ярегском избирательном округе в Ухте – минимальное количество участников выборной кампании в Госсовет.

Дмитрий Митюшев представил журналистам и расклад по партиям, которые заявляли списки по одномандатным округам. У «Единой России» кандидаты во всех 15 избирательных округах прошли процедуру регистрации, у «Справедливой России» закрыты 14 одномандатных округов, за исключением Ярегского, у ЛДПР – 12 округов, за исключением Ираёльского, Ярегского и Западного, у «Родины» закрыты 13 округов и отказано в регистрации кандидату Приполярного округа. По Восточному округу кандидат, изначально выдвинутый партией «Родина», отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании, подав соответствующее заявление. У КПРФ нет кандидатов в Лесозаводском округе (решение оспаривается) и Северном – там кандидат не представил все необходимые документы.

Продолжают участвовать в избирательной кампании «Коммунисты России» – они закрыли пять избирательных округов, партия «За справедливость», «Демократическая партия России» и «Партия прогресса» имеют по одному кандидату в одномандатных избирательных округах. Таким образом, уже понятно содержание избирательных бюллетеней по единому избирательному округу на выборах депутатов Госсовета Коми, жеребьевка по расположению наименований политических партий в бюллетенях была проведена 7 августа.

О жалобах

На текущий момент в избирком поступило десять жалоб. Одна связана с отказом в регистрации по Приполярному округу. Следующая содержит претензии на действия ТИК Удорского района по формированию участковых избирательных комиссий. Остальные касаются предвыборной агитации. Партии, кандидаты и просто неравнодушные граждане отслеживают действия участников выборной кампании. Одну из таких претензий избирком уже рассмотрел и отказал в удовлетворении требований. Она касалась способов размещения печатных агитационных материалов в автобусах, бюджетных учреждениях и так далее.

– Каждый кандидат вправе использовать те формы и методы проведения предвыборной агитации, которые не запрещены законом. Если это делается на основании договора, то никаких претензий нет. По крайней мере фактов, что кому-либо из кандидатов было отказано в размещении материалов в тех же самых учреждениях и объектах, не поступало. Кроме того, никто не отменяет свободу договоров – собственники объектов вправе самостоятельно распоряжаться своими рекламными площадями, информационными стендами и так далее, – пояснил глава РИК.

Десятого августа состоялось первое заседание рабочей группы по информационным спорам, на котором было принято решение в отношении газеты «Источник новостей». Выявлен факт размещения в этом издании агитационного материала, но вместе с тем те обоснования, которые приведены заявителем, не в полной мере позволяют сделать вывод о нарушении избирательного законодательства. Кроме того, заявлялось требование о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП. Эти вопросы в настоящий момент еще рассматриваются.

О выдвиженцах с судимостями

Кандидаты с погашенными судимостями есть в списках «Справедливой России» (семь человек), КПРФ (пять), «Коммунистов России» (три), «Родины» (три) и ЛДПР (один). Впрочем, все эти кандидаты обладают пассивным избирательным правом и продолжают участвовать в выборах. При этом сведения о судимости будут указаны на информационных стендах и в избирательных бюллетенях. Те же, кто пытался скрыть факт своей судимости, исключены из числа кандидатов. В списках «Зеленой альтернативы» и КПСС кандидатов с судимостями нет.

«Подводные камни» агитации

Сейчас, когда стартует этап агитации, Дмитрий Митюшев напомнил, что многие кандидаты и партии используют для этих целей социальные сети, но забывают о том, что любой материал до его размещения в СМИ, в том числе в интернете, должен быть представлен в избирательную комиссию. Если это партия – то в республиканский избирком, если кандидат-одномандатник – в окружные избирательные комиссии. К сожалению, об этом мало кто помнит. Нарушение этого порядка влечет административную ответственность.

– Нам не хотелось бы сутками изучать интернет, и мы в принципе это и не делаем. Но это дает повод для жалоб другим кандидатам, и для нарушителей будут возникать не совсем хорошие последствия, – подчеркнул Дмитрий Митюшев. – Конечно, в регистрации отказано не будет, но все-таки административная ответственность – это многотысячные штрафы. Если нарушитель – избирательное объединение – штраф составляет порядка 30 тысяч рублей, если кандидат – от пяти до десяти тысяч рублей.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com/izbirkomkomi