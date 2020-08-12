Сто двадцать миллионов на капремонт Ленинки

На этой неделе стартовал аукцион на проведение капитального ремонта Национальной библиотеки Республики Коми. Проектно-сметная документация, разработанная еще шесть лет назад и актуализированная в этом году, прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Как сообщили «Республике» в библиотеке, начальная максимальная цена контракта – 120 839 290 рублей.

Работы предполагают реставрацию знаменитого дома с колоннами, который был построен в 1958 году и сейчас является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры). В библиотеке заменят изношенные перегородки, двери, окна, обновят покрытие пола, выполнят отделку стен и потолков. Туалет сделают удобным для маломобильных посетителей. Также заменят систему холодного и горячего водоснабжения, обновят систему канализации и систему отопления, установят сплит-системы для кондиционирования воздуха, оборудуют охранную и тревожную сигнализации, системы экстренной связи, контроля и управления доступом, а также охранного телевидения. Будет отремонтирована кровля, входная группа. Фасад оштукатурят и покрасят, восстановят утраченные архитектурные детали, исторический облик здания при этом будет сохранен.

До конца года будут объявлены аукционы на благоустройство прилегающей территории, новое оборудование и мебель. С 1958 года часть конструкций была утрачена. В частности, пропала чугунная решетка-ограда вокруг территории. И въездные ворота с аркой слева от входа в здание. От них сейчас остался только остов. Все это будет восстановлено, и после ремонта территория около библиотеки станет охраняемой и закрытой для въезда посторонних машин. Решетку и арку уже мало кто помнит, поэтому их восстановят по фотоснимкам.

– Финансирование ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов, выделенных в рамках подготовки и проведения в 2021 году столетия образования Коми, – рассказал «Республике» директор Национальной библиотеки Коми Алексей Просужих.

Последний раз капитальный ремонт библиотеки проходил в самом начале девяностых годов. После этого осуществлялись только частичные ремонты. В частности, несколько лет назад прошел ремонт крыши с надстройкой верхнего этажа.

Напомним, с 1 октября 2019 года библиотека обслуживает читателей во временных помещениях (ул. Катаева, 41 и ул. Орджоникидзе, 10). Планируется, что ремонт учреждения завершится в следующем году. К столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны. Сегодня в фондах главной библиотеки региона порядка двух с половиной миллионов единиц хранения. У библиотеки более двадцати семи тысяч читателей.

Артур АРТЕЕВ

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