Ситуация с коронавирусом нестабильна

По состоянию на 12 августа в Коми лабораторно подтверждены 5923 случая инфицирования COVID-19, за сутки добавились 52 новых факта. Болезнь в активной фазе протекает у 1088 пациентов, 4754 человека уже выздоровели. С начала пандемии в регионе скончался 71 человек.

Во вторник принято решение об очередном ослаблении режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. По всей территории Коми возобновляется работа взрослых и детских поликлиник, в том числе наркологического, психоневрологического, врачебно-физкультурного диспансеров, а также работа дневных стационаров при поликлиниках для всех категорий граждан. Также начнутся все виды профилактических осмотров детей в амбулаторно-поликлинических условиях, будут работать диагностические центры и женские консультации.

В Усинске и Воркуте возобновляются вакцинация, профилактические осмотры для детей, КТ и МРТ-диагностика в амбулаторных условиях, а также плановая стационарная помощь по всем хирургическим профилям по решению врачебной комиссии и направлению лечащего врача.

Во вторник президент страны Владимир Путин официально сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки. Массовый выпуск российской вакцины должен начаться в ближайшее время, и все желающие смогут вакцинироваться. Первыми препарат получат медицинские работники и учителя.

Амбулаторная помощь пенсионерам будет оказываться преимущественно на дому, поскольку пожилым людям по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Также во вторник Владимир Уйба провел заседание республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, на совещании были заслушаны доклады о текущей эпидобстановке в республике и принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, обсуждены предложения по смягчению ограничительных мер режима повышенной готовности.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на территории Коми сохраняется нестабильная ситуация с распространением COVID-19. По данным на 10 августа, величина коэффициента распространения инфекции (показатель rt) составила 1,5.

Решением оперштаба рекомендовано перенести на неопределенный срок проведение ряда республиканских мероприятий либо провести их в формате онлайн. В числе указанных мероприятий День сельской школы (отмечается 28 августа), Республиканское августовское педагогическое собрание и республиканский молодежный образовательный форум «Молодежь Коми – 2020» (запланированный к проведению с 3 по 7 сентября).

Людмила ВЛАСОВА