«Здравоохранение» в лидерах

Счетная палата России подвела промежуточные итоги по освоению бюджетных средств на национальные проекты. На первом месте в стране – «Здравоохранение». В Коми этот нацпроект один из самых масштабных и сложных в реализации.

В целом по России «Здравоохранение» стоит на третьем месте по финансированию. В этом году, по данным портала «Будущее России. Национальные проекты», на его реализацию выделено 306,7 триллиона рублей, освоено на данный момент 58,6 процента из них.

В Коми для реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020-2024 годах необходимо потратить не менее 9,8 миллиарда рублей. В нацпроект входит семь региональных проектов, направленных, в частности, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на развитие детского здравоохранения, экспорта медицинских услуг, информатизации в отрасли, обеспечение кадрами. Пожалуй, самая сложная в исполнении часть – региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в его рамках в разных деревнях, селах и поселках Коми строятся новые фельдшерско-акушерские пункты взамен обветшавших. По подсчетам минздрава региона, новых ФАПов сейчас нужно 129, средняя стоимость строительства одного пункта – 13 миллионов рублей.

По этому же региональному проекту в Коми закупаются мобильные медицинские комплексы, которые также призваны решить проблему медицинского обслуживания жителей глубинки. В нынешнем году в Коми должны прибыть 29 таких комплексов. Как сообщила пресс-служба минздрава региона, диагностические комплексы на базе шасси КамАЗ поставлены в Усть-Куломскую и Сысольскую районные больницы, КамАЗы-флюорографы уехали в Ухтинскую городскую поликлинику, районные больницы Княжпогоста, Визинги и Корткероса. Такие же флюорографы прибудут в Усть-Кулом, Ижму, Усть-Цильму и Инту.

Ожидается поставка передвижных маммографов на базе шасси ПАЗ для Усть-Вымской, Койгородской и Сыктывдинской районных больниц. Маммографы на базе КамАЗа прибудут в Ухтинскую поликлинику, Княжпогостскую, Усть-Куломскую, Усинскую, Печорскую, Сысольскую и Корткеросскую райбольницы. В Сыктывдинский район кроме ожидаемого маммографа уже поставлен передвижной диагностический комплекс (ФАП на колесах) и передвижной флюорограф на базе шасси ПАЗ. Таким же ПАЗом-флюорографом уже располагает и Усть-Вымский район.

Анна АЯНОВА