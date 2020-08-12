Лучшим призывником Коми стал Данила Мальцев

8 августа в республике определили лучшего призывника 2020 года. За почетное звание боролись 20 юношей из разных муниципалитетов региона.

По информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, конкурс на лучшего призывника проходит в регионе уже в шестой раз. В этом году физическую и моральную подготовку конкурсантов оценивали с помощью рейтинговой системы: если ранее участники получали за каждое из выполненных заданий баллы (от 1 до 100), то сейчас каждый из конкурсантов получал место – от 1 до 20.

После всех дней тренировок лучшим был признан призывник из Усть-Куломского района Данила Мальцев. В сумме всех испытаний он стал абсолютным лидером (результат – 62). Почетное второе место у сыктывкарца Михаила Коданева (результат –109), третье – у Никиты Мишукова из Сосногорска (результат – 111).

Дипломы и ценные призы победителю и призерам вручили министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова и военный комиссар республики полковник Дмитрий Федин. Министр отметила, что ребята с отличием справились с поставленными задачами.

Победители конкурса получат ценные призы и смогут выбрать род войск для прохождения службы в армии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Минобрнауки РК