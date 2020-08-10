Рабочий визит на Удору

Седьмого августа исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба побывал с рабочей поездкой в Удорском районе, где посетил производственные и социальные объекты, сообщила пресс-служба руководителя республики.

В селе Кослан глава региона ознакомился с работой Удорского отдела Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод». Начальник филиала Владимир Мальцев рассказал, что одно из направлений деятельности учреждения – искусственное воспроизводство рыбных ресурсов. В рыбоводном цехе по государственному заданию выращивают мальков сига и хариуса. Мощность цеха – два миллиона 80 тысяч мальков.

С конца августа ихтиологи «Главрыбвода» на Печоре начинают отлов производителей сига. В ноябре оплодотворенная икра поступает в рыбоводные цеха. Второй цех работает в деревне Еремеево Троицко-Печорского района.

За последние пять лет в бассейн реки Мезень косланским цехом было выпущено около 400 тысяч штук молоди щуки, 215 тысяч мальков хариуса и 300 тысяч – сига.

Кроме того, Удорский отдел занимается мониторингом состояния рек – наблюдает за изменением русла, состоянием дна и наличием корма для рыбы.

Также руководитель региона ознакомился с хлебобулочным производством. Хлебом райцентр и населенные пункты муниципалитета снабжает индивидуальный предприниматель Валерий Остапов. Цех запущен в эксплуатацию в 2018 году. В сутки здесь выпекают 300 буханок пшеничного и ржаного хлеба, а также пироги, батоны и булочки. На производстве заняты семь человек. В планах предприятия – в следующем году приобрести оборудование для кондитерского цеха.

Продукцию предприниматель поставляет в косланский детский сад, а также реализует через свою торговую сеть: в семи населенных пунктах Удорского района работает 16 торговых точек. В этом году для доставки продуктов в отдаленные деревни и села района на средства минсельхоза республики приобретен автомобиль.

Кроме того, Валерий Остапов занимается лесозаготовкой и лесопереработкой, обслуживанием дорог. На его предприятиях трудятся 25 человек. Владимир Уйба поблагодарил предпринимателя за активное участие в развитии района и за ведение социально ответственного бизнеса.

Еще одним объектом, который посетил в Кослане руководитель региона, стал детский сад. Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в 1996 году. Рассчитано оно на 205 детей, но сейчас его посещает 121 малыш. По словам заведующей детсадом Фаины Логиновой, здесь работают 39 человек. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 93 процента. Не хватает психолога.

В июне этого года в здании дошкольного учреждения заменена часть окон. В шести группах вместо старых деревянных установлены новые рамы. Средства на проведение работ получены по проекту «Народный бюджет».

Также проведен косметический ремонт, заменено уличное освещение, установлены видеокамеры.

Но проблемы остаются. Заведующая рассказала, что обветшала крыша здания, кровля протекает. Сметная документация на проведение ремонта есть. На работы требуется 3,5 миллиона рублей. Кроме того, необходимо заменить еще 47 деревянных рам.

Владимир Уйба запросил у администрации района расчеты стоимости проведения ремонтных работ для проработки вопроса их финансирования уже в этом году.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru