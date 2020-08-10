Памятник герою-десантнику

В селе Кослан открыли памятник гвардии младшему сержанту Константину Кривушеву.

В торжественной церемонии, которая состоялась 7 августа, приняли участие исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба, находившийся в этот день с рабочим визитом в Удорском районе, мать Константина Кривушева Вера Алексеевна, родственники и односельчане.

Гвардии младший сержант Константин Кривушев, командир отделения 6-й роты 104-го полка Псковский дивизии ВДВ, погиб 1 марта 2000 года в Чечне. 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников вступили в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков Хаттаба. Около суток десантники отражали атаку за атакой, а когда закончились боеприпасы, когда сражаться было практически некому, выжившие вызвали на себя огонь артиллерии.

В Аргунском ущелье погибли 84 десантника, в том числе и Константин Кривушев. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.

Теперь в центре родного села героя открыт памятник. Он установлен в знаковом месте – именно отсюда в годы Великой Отечественной войны сельчане уходили на фронт.

– 20 лет назад в горах Чечни произошло трагическое событие, – сказал в своем выступлении Владимир Уйба, – бессмертная шестая рота преградила путь многотысячной орде бандформирований. Это героическое противостояние. Этот памятник – дань памяти, уважения и почтения Константину Кривушеву, а в его лице всем нашим солдатам и офицерам, которые проявили настоящий героизм. Вечная память героям. Низкий поклон.

Сестра Константина Кривушева Наталья Аврамова поблагодарила за то, что в селе и республике чтят память героя:

– Ему бы жить да жить и радовать нас. Но судьба сложилась иначе. И теперь нам осталось только помнить Константина и гордиться его подвигом. Мы продолжаем его любить.

Также Владимир Уйба возложил цветы к мемориальной доске на фасаде Косланской школы в честь Константина Кривушева, встретился с его родными – матерью и сестрой, сообщила пресс-служба главы Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru