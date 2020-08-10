Единые госэкзамены без происшествий

Основной период проведения ЕГЭ прошел без нарушений санитарно-эпидемиологического режима, без технических и технологических сбоев. Об этом врио главы республики Владимир Уйба сообщил в своем еженедельном интервью жителям республики.

Напомним, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой ЕГЭ-2020 проводится с ограничениями. Сдавали выпускные экзамены только ребята, желающие поступить в вуз. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ была исключена.

Первые экзамены для участников ЕГЭ прошли 3 июля, завершился основной период 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в августе.

– В этом году экзамены проходили в особых условиях, санитарно-гигиенические требования были очень жесткие. Школьники сдавали ЕГЭ в масках и перчатках. Все меры безопасности были выполнены, никаких проблем с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима не выявлено. Заболеваемости после ЕГЭ не было, все выпускники здоровы, – рассказал руководитель региона.

Особо Владимир Уйба отметил, что в этом году одиннадцатиклассники в Коми сдали ЕГЭ лучше, чем в предыдущие годы: 23 выпускника сдали экзамены на 100 баллов. Отличились учащиеся из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, а также из Усть-Вымского и Сыктывдинского районов. Некоторые из ребят сдали на 100 баллов по два и даже три предмета.

– У нас школьники хорошо знают химию: сразу десять человек получили 100 баллов, еще три выпускника получили по 100 баллов по литературе, русскому языку и истории. Два выпускника Коми республиканского физико-математического лицея отличились, сдав на высший балл по два предмета. Все стобалльники получат по 50 тысяч рублей, а сдавшие по два предмета на высший балл, получат 100 тысяч рублей, – прокомментировал руководитель региона.

В рейтинге учебных предметов среди участников ЕГЭ, как и в предыдущие годы, лидируют такие предметы, как русский язык, математика профильного уровня, обществознание и физика.

Галина ГАЕВА

Фото gov.rkomi.ru