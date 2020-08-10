Определена последовательность партий в избирательном бюллетене

Избирком Коми провел жеребьевку для определения последовательности размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госсовета республики VII созыва.
В жеребьевке, которая состоялась 7 августа, приняли участие представители восьми политических партий, чьи списки кандидатов зарегистрированы на выборах депутатов республиканского парламента.
В итоге избирательные объединения расположатся в бюллетене в следующей последовательности: «Единая Россия», КПСС, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Родина», КПРФ.
Всего в зарегистрированных списках восьми политических партий – 469 кандидатов, сообщили в Избиркоме Коми.
Галина ВЛАДИС
Фото vk.com/izbirkomkomi
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