Правительство Коми проработает предложения крупного бизнеса

Владимир Уйба встретился с промышленниками и представителями крупного бизнеса республики. Встреча состоялась 7 августа в Сыктывкаре на базе ООО «СевЛесПил». Обсуждены вопросы системного развития экономики республики и взаимодействия правительства Коми с Региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей.

– Я рад возможности встретиться с вами и обсудить важные для Республики Коми вопросы, – отметил Владимир Уйба. – Сейчас наша основная задача – поднять внутренний валовой продукт, увеличить объемы производства, создать большее количество новых рабочих мест. Эту задачу нам предстоит решать совместно. Поэтому для меня очень важно услышать ваше мнение, где вы видите внутренние резервы, какой вектор развития в той или иной отрасли считаете нужным задать.

Напомним, в июле и.о. главы Коми провел рабочую встречу с первым вице-президентом Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей республики Олегом Абрамовым, в ходе которой обсуждались предложения по формированию благоприятной предпринимательской среды, доступной, информационно открытой системы оказания помощи бизнесу и эффективной системы привлечения инвестиций.

Представители предприятий лесозаготовки и лесопереработки, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского хозяйства рассказали исполняющему обязанности главы Коми о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, а также высказали свои предложения по оздоровлению и развитию экономики региона.

Заместитель генерального директора ООО «СевЛесПил» Татьяна Миронова заявила, что сдерживающим фактором для развития их производства является отсутствие в достаточном объеме сырьевой базы. Этот вопрос актуален и для Княжпогостского завода ДВП. Владимир Уйба подчеркнул, что подходы к обеспечению сырьем лесоперерабатывающих предприятий республики необходимо менять. Глубокая переработка должна стать стандартом лесной отрасли в Коми, а поддержка и развитие предприятий полного цикла – приоритетом.

В ходе встречи Владимир Уйба затронул проблему вырубки лесных насаждений для создания просек под линиями электропередачи. Эти участки находятся в федеральной собственности и относятся к землям государственного лесного фонда. В соответствии с законодательством использовать в каких-либо целях вырубленную на этих территориях древесину запрещено, в результате чего она гниет на просеках и создает угрозу пожарной безопасности.

– Этот лес, а я вижу, какой он вырубается, когда езжу по республике, можно было использовать на пользу людям. Отдать местным жителям на дрова или на стройматериалы, вырубается ведь порой крепкая древесина, деловой лес. И чего она там гниет неприкосновенная, ведь так же нельзя, это бесхозяйственное отношение к нашим ресурсам. Я обязательно буду поднимать эту тему на федеральном уровне и готов обратиться с инициативой, чтобы внести в законодательство необходимые изменения, – заявил и.о. главы Коми.

По итогам встречи профильным министерствам даны поручения по проработке всех поступивших предложений, после чего они будут представлены руководителем республики для принятия дальнейших управленческих решений.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru