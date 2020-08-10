Энергетики – не для подростков

В Госсовет Коми поступают обращения от граждан с просьбой внести изменения в законодательство. Жители региона просят запретить продажу безалкогольных энергетических напитков детям до 18 лет.

Как отметила спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, один из аргументов обратившихся – забота о здоровье подрастающего поколения.

– Основные тонизирующие компоненты, которые компании используют в производстве таких напитков, при нормальной дозировке, конечно, безвредны. Но проблема в том, что зачастую их содержание в «энергетиках» завышено. А с учетом потребления человеком более одной упаковки в день это может оказать негативное влияние на здоровье детей, а также людей, страдающих повышенной нервной возбудимостью, нарушениями сердечной деятельности и гипертонической болезнью, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

В настоящее время на федеральном уровне ограничений на продажу безалкогольных энергетиков не установлено. При этом в ряде субъектов – Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и других – работают соответствующие региональные законы. Возможность их принятия подтверждается судебной практикой.

Вместе с тем разработка подобного законопроекта требует широкого и всестороннего общественного обсуждения. Кроме того, потребуется установить административную ответственность за нарушение закона и определить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы.

Надежда Дорофеева также добавила, что концепцию законодательного предложения в Госсовете Коми поддерживают. Для разработки проекта закона и его последующего общественного обсуждения будут собраны необходимая информация и предложения от заинтересованных лиц, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Лина ПЕРОВА

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