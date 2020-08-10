Молодежные лидеры вновь собрались на «Ладоге»

На территории Ленинградской области проходит Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», в котором принимает участие команда ребят из Коми.

Форум проходит уже в 12-й раз. Его участники получают новые знания и навыки, защищают и реализуют крупные проекты. В состав делегации вошли 17 человек из Сыктывкара, Ухты, Яреги, Воркуты, Усинска, Сыктывдинского и Удорского районов. Все они реализуют государственную молодежную политику в регионе, работая по различным направлениям. Каждому из них предстоит принять участие в работе восьми потоков форума.

По информации министерства образования республики, лидеры и организаторы молодежных объединений будут задействованы в потоке «Лидеры молодежных сообществ». В работе направления «Блогеры» примут участие те, кто активно ведет соцсети и хочет заняться блогингом. Интернет-маркетологи, веб-аналитики, IT-стартаперы поделятся опытом и получат новые знания в рамках направления «Digital-джедаи».

Направление «Молодые предприниматели» – это апгрейд навыков и компетенций в условиях новых вызовов среди представителей бизнеса, в том числе социально ориентированных предпринимателей, при помощи инновационных методик непрерывного самостоятельного обучения.

Для молодых профсоюзных активистов, специалистов, рабочих и лидеров студенческих профкомов разработана программа «Профсоюзы».

Образовательная программа «Социальная активность» построена в виде многоуровневой игры. Каждый ее участник будет выполнять задания, связанные с развитием добровольчества (волонтерства), прокачкой проектных компетенций и формированием команды. Выполнение заданий позволяет перейти на другой уровень. Итогом работы станет выработка стратегии региональных компонентов реализации проекта «Социальная активность».

Для активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с целью сплочения актива сообщества и отработки практических навыков по организации и проведению качественных мероприятий в рамках деятельности движения работает направление «Волонтеры Победы».

Секция «Духовное пространство» предусмотрена для людей, которые хотят сделать окружающий мир добрее и человечнее, актуализировать нравственные ценности в сознании современников.

Помимо участия в образовательной программе форума ребята защитят свои проекты и поборются за возможность выиграть грант до полутора миллионов рублей на реализацию социально значимого проекта.

Команда из Коми привезла на форум три проекта. «Все далекое так рядом» – это создание онлайн-пространства, наполненного информацией об истории и достопримечательностях Усинского района. Проект направлен на развитие туристической привлекательности арктических городов республики. В его рамках будет разработана виртуальная экскурсия, которую смогут посетить все жители республики.

Образовательный интенсив для ученической и студенческой молодежи Республики Коми «Форсайт» преследует цель создания и реализации программы по обучению актива учебных заведений для совершенствования систем самоуправления и развития лидеров.

«Здоровая семья – будущее села!» – проект, направленный на развитие спорта в сельской местности и создание сельских спортивных клубов, а также на привлечение внимания детей, молодежи и взрослых к занятиям спортом.

Кроме того, форум возобновляет практику реализации выставки регионов. Ребятам предстоит познакомить участников со всего Северо-Запада России с Республикой Коми. Они расскажут об истории Коми края и его достижениях, а также поделятся лучшими региональными практиками в рамках реализации государственной молодежной политики на территории региона.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/ladogaforum