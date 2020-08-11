Уникальные экспонаты Койгородского музея

Флаг Олимпиады-80, пушечное ядро, старинный справочник уездного врача, сапоги-скороходы, подбитые деревянными гвоздями, – все это и многие другие уникальные экспонаты собраны в краеведческом музее Койгородского района. На индивидуальной экскурсии здесь побывал журналист «Республики».

Когда был Ленин маленький

– Наш музей был основан 23 декабря 1976 года, – рассказала хранитель музейных предметов Валентина Тухель. – Идея создания принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Павлу Шарапову. Еще в мае 1975 года ко Дню Победы Павел Прокопьевич подготовил выставку о ветеранах войны из Койгородка. В течение нескольких лет основатель музея собирал предметы, фотографии, документы, которые легли в основу будущей экспозиции.

Как оказалось, музей не раз менял свое место обитания. Под музейные экспозиции предоставлялись помещения в зданиях сельского совета (1975-1986 годы), Дома пионеров (1986-1999 годы), райисполкома (1999-2012 годы). Сейчас он занимает здание бывшей музыкальной школы. Перед входом стоит скульптура – маленький Володя Ульянов (Ленин) с кудрявой головой. У мальчика в руках раскрытая книжка. Точно такой же памятник маленькому Ленину есть и перед сельской школой. Нынешнее поколение детей уже не знает, кто такой Ленин, и называют памятник просто «мальчик с книгой». Откуда в Койгородке сразу два скульптурных брата-близнеца, в музее сказать затруднились.

Сегодня Койгородский краеведческий музей представляет несколько тематических экспозиций. Это «Археология района», «Советский период» (основную часть экспозиции составляет мебель ручной работы, изготовленной в середине прошлого века мастером Ионой Шучалиным из Ужги), «Крестьянский быт конца XIX – начала XX века», «Посводз» (в переводе с коми языка «Сени»), «Листая прошлого страницы» (знакомит с историей развития металлургической, лесной промышленности и сельского хозяйства на Койгородской земле), «Я помню! Я горжусь!» (посвящена участникам Великой Отечественной войны и Коми республиканскому поисковому отряду «Северная звезда»), «Память и время» (раскрывает судьбы спецпереселенцев, проживавших на территории района). Частью постоянной экспозиции является выставка «О малой родине с любовью», знакомящая с историей района.

Флаг Олимпиады и бюст Наполеона

В этом году в стране широко отмечается юбилей летней Олимпиады, проходившей в 1980 году в Москве. В музее Койгородка хранится спортивный флаг, который побывал на Олимпиаде-80. Помимо олимпийских колец на флаге есть надпись «Даешь победу!».

– Нам его передал Владимир Ткачик, проживающий в деревне Гурган, – рассказала Валентина Тухель. – По путевке, предоставленной Койгородским леспромхозом, он ездил на Олимпиаду в Москву. Владимир всегда увлекался спортом и во время Олимпиады принимал участие в забеге от болельщиков и стал победителем. Ему вручили вымпел и флаг, с которым он не расставался до конца Олимпиады. А в 2018 году, когда в музее в честь 60-летия ВЛКСМ была организована выставка «Рожденные в СССР», он его принес в музей, после окончания выставки передал в дар.

Много лет флаг валялся в гараже сельского любителя спорта. И судя по виду полотнища, Владимир не придавал серьезного значения своему спортивному трофею. Он отрезал от него кусочки для тряпок. В музее флаг выстирали, выгладили и по возможности залатали.

Если олимпийский флаг рвали на тряпки, то старинным металлическим бюстом кололи орехи (как королевской печатью в повести Марка Твена «Принц и нищий»). Действительно, небольшой бюстик удобно ложится в кулак, и колоть орехи им даже сподручно.

В 2006 году, когда отмечалось 420-летие села Койгородок, в деревне Гурган открыли Дом-музей народного писателя Республики Коми Ивана Торопова. В этой деревне он родился и вырос. С 2008 года на базе музея работает ремесленный салон «Берегиня». Для жителей и гостей района в экспозиции музея представлена постоянно действующая выставка-продажа изделий мастеров района.

– Бюст был передан Антониной Главинской из деревни Гурган, – рассказала историю экспоната Валентина Тухель. – Предмет принадлежал ее родителям – Марии и Ивану Турышевым. Мария Алексеевна многие годы работала учителем начальных классов Гурганской школы, а затем Койгородской.

Владельцы бюста были уверены, что это скульптурное изображение писателя Федора Достоевского. Но в музее засомневались в этом. Военный мундир с аксельбантами, да и внешнее сходство весьма сомнительно. Долго пытались установить, кто именно изображен. Но так и не смогли. Поэтому назвали экспонат просто «Бюст неизвестного». Осмотрев внимательно бюст, журналист «Республики» обнаружил на нем полустертые буквы надписи «….leon III». Было бы логично предположить, что это скульптурный портрет первого президента Второй Французской республики, императора Второй Империи Шарля Луи Наполеона Бонапарта – Наполеона III. Он был племянником более известного Наполеона I. Но при просмотре всех известных портретов Наполеона Третьего не обнаружилось никакого сходства с бюстом. Больше всего бюст напомнил коми мастера-балалаечника Семена Налимова. Знакомый коллекционер-антиквар рассказал, что литье бюста явно европейское. Больше ничего установить не удалось. Так и осталась загадка экспоната нерешенной.

Нашелся в музее и портрет Наполеона I. Он изображен на жестяной коробке из-под кондитерских изделий, приготовленных в 1912 году – к столетнему юбилею войны 1812 года. По бокам коробки изображены батальные сцены и флаги.

Ядро из прошлого

В Койгородском районе около двух веков работал Кажымский чугунолитейный завод. Помимо производства чугуна и железа, здесь делали орудийные снаряды, якоря и чугунный балласт для кораблей, листовое и «штыковое» железо. В конце 1761 года по правительственному заказу на Кажымском заводе изготовили «на покрытие Каменномостского литейного двора в Петербурге 350 пудов черного кровельного железа, фляжного белого железа на 1315 армейских фляг, на покрытие Зимнего Дворца аршинного с обеих сторон луженого 263 листа, черного крышечного для Канцелярии 2333 листа». В 1918 году завод национализировали, а в конце 1927 года из-за его убыточности приняли решение о его консервации. С тех пор он так и не возобновил работу. В районном музее есть целый отдел, посвященный первенцу промышленности в Коми крае. Только представлены здесь в основном изделия другого чугунолитейного завода – Нювчимского. Он проработал до начала 1990-х годов, и только на нем занимались художественным литьем. Единственный экспонат, который представляет производство кажимских мастеров, – это чугунное пушечное ядро. Его нашли на территории района.

Предмет был передан из музея Ужгинской школы краеведом Ниной Тебеньковой, – рассказала Валентина Тухель. – Хранилось ядро в семье Кривошапкиных в поселке Нючпас Койгородского района.

Шкафы от трудовика Ионы

Советский период представлен комнатой, обставленной старинной мебелью местного производства. Это буфет для посуды, платяной шкаф и т.д. На обратной стороне предметов указаны даты изготовления: 1953 и 1954 годы.

– Мебель принадлежала Ионе Шучалину, – представила шкафы Валентина Тухель. – Участник Великой Отечественной войны, уроженец Прилузского района, он после войны жил в селе Ужга Койгородского района. Работал в школе учителем труда, а для уюта своего дома изготовил мебель. Ее в музей передал сын Ионы Ильича – Валерий Ионович Шучалин.

Уникальным экспонатом можно назвать планы уроков по литературе, написанные между строк брошюры «X сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Доклады и законы, принятые Верховным Советом СССР. Коми государственное издательство. Сыктывкар, 1944 года». В музей их передала Лилия Антонова. Планы принадлежали ее матери – Валентине Тебеньковой-Николаевой. Валентина Алексеевна преподавала русский язык и литературу в школах района в годы войны. Чистых тетрадей тогда было не достать, и писали на всем, что попадалось под руку. Но вот писать на законах, принятых Верховным Советом СССР, было все-таки чревато. За это могли даже дать срок по политической статье.

К середине прошлого века относится и шкаф медицинский. Его в музей передала Марина Торопова. Шкаф с инструментами принадлежал ее отцу – Иосифу Говорову. Его родители в 1930-х годах были высланы в Коми край из Самарской области. После окончания медицинского училища начал трудовую деятельность в ФАПе местечка Нарсадын в поселке Койдин. После закрытия ФАПа шкаф списали с баланса, и Иосиф Терентьевич его перенес к себе домой, оказывал медпомощь своим односельчанам на дому. А это в основном были лесозаготовители, которые возвращались поздно домой. В шкафу оказался потрепанный томик справочника уездного врача. Судя по экслибрису, одним из владельцев книги был врач Сергей Константинович Петров.

Артур АРТЕЕВ

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