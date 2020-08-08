Сыктывкар: книжный и уютный

Национальная библиотека Коми и Ресурсный центр поддержки НКО республики объявили фотоконкурс «Сыктывкар: книжный, уютный, мой!».

Как сообщили «Республике» в библиотеке, с 3 августа по 3 сентября нужно сделать фотографию в черте Сыктывкара с книгой, в названии которой содержится слово «город» или производные от него («городской», «городище», «городок») либо любое слово из группы понятий «городская среда» («парк», «вокзал», «аллея», «улица», «асфальт» и пр.). При этом локация должна соответствовать названию выбранной для фотосъемки книги.

Победители конкурса будут определены открытым голосованием в группе Национальной библиотеки в соцсети «ВКонтакте». Сроки голосования с 4 по 10 сентября включительно. Конкурсные работы принимаются по электронной почте: gum@nbrkomi.ru (с пометкой «Фотоконкурс»). В письме нужно указать ФИО, свой возраст, дату съемки фотографии, место, где она была сделана, атрибуты книги, использовавшейся в фотосъемке: автор, название и год выпуска.

Артур АРТЕЕВ

Министерство национальной политики Республики Коми объявило о начале конкурса на дизайн статуэтки республиканского конкурса «Лучшая книга года». В конкурсе могут принять участие художники, архитекторы и дизайнеры. Необходимо представить эскиз наградной статуэтки республиканского конкурса «Лучшая книга года» до 21 августа 2020 года. 2020 год стал юбилейным для республиканского конкурса «Лучшая книга года». Ежегодно в течение десяти лет конкурсная комиссия выбирает лучшую книгу года на коми и русском языках, и мысль о разработке статуэтки была озвучена ее членами.