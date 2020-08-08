Печорские раритеты на «Артефакте»

Республиканские и муниципальные музеи Республики Коми продолжают успешно осваивать виртуальное пространство и заполняют фотографиями и описаниями своих экспонатов популярную интернет-платформу «Артефакт». Свою экспозицию на «Артефакте» создал и Печорский историко-краеведческий музей, отметивший на днях свое 45-летие. Сотрудники музея рассказали «Республике» о том, какие экспонаты были представлены на «Артефакте».

Напомним, платформу для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности федеральное министерство культуры разработало еще несколько лет назад. В этом году из-за введения режима самоизоляции и запрета на посещение музеев платформа стала востребованной, и подавляющее большинство российских музеев выложили и выкладывают на ней снимки своих экспонатов.

– Посетители платформы смогут узнать о Печоре – крупном центре ГУЛАГа, о строительстве железной дороги Котлас – Воркута, о безвестных и знаменитых репрессированных, тружениках тыла, ветеранах Великой Отечественной войны, их вкладе в становление Печоры. Именно эти темы были выбраны для участия в проекте, – рассказала «Республике» заведующая сектором научно-просветительской деятельности Печорского историко-краеведческого музея Ольга Капустина. – Сотрудники музея для каждого из экспонатов должны были представить следующий̆ контент: общие сведения о предмете, разметку его ключевых деталей̆, статью о предмете, текст для записи аудиогида. Над всем этим мы работали в последнее время.

Одним из первых печорских экспонатов на «Артефакте» стал дневник похода «По следам десанта». Его в 1992 году создал учитель русского языка и литературы печорской школы №83 Борис Хватов. Он и проиллюстрировал книжку. Целью похода было изучение истории печорского десанта, знакомство с местом его высадки. Всего в масштабном мероприятии участвовал 71 человек – группы юных следопытов из Печоры, Сыктывкара, Ухты и Микуня. На страницах расписаны даты и места посещения экспедицией, представлена информация по истории десанта.

Борис Хватов (1943-2008) – один из активистов печорского отделения общества «Мемориал». Автор четырех поэтических сборников. Художник, его работы не раз экспонировались в Печорском историко-краеведческом музее. Фотограф, благодаря которому зафиксированы люди, события, места в истории Печоры. С 1988 года создатель и руководитель школьного краеведческого музея «Покаяние».

Летом 1943 года на территории Коми автономии, расположенной в глубоком тылу, произошел единственный боевой эпизод войны, во время которого прозвучали выстрелы и были убитые. В задачи десанта входило взорвать мост через Печору, помешать движению поездов, уйти на соединение с лагерным подразделением, поднять восстание среди заключенных, организуя войну в тылу, уничтожить промыслы, железные дороги. Также планировалось подготовить прием крупного немецкого десанта, который бы мог начать военные действия в тылу советских

войск. Подготовка десанта осуществлялась Абвером с 1942 года. Группа окончила школу в предместьях Риги, вылетела через Норвегию на двух бомбардировщиках. В ночь с 5 на 6 июня 1943 года двенадцать десантников на парашютах приземлились в лесу на территории Коми АССР. В качестве проводника и переводчика немцы взяли Александра Доронина, уроженца Удорского района. Благодаря ему замысел противника потерпел неудачу, а рядовые члены группы сдались советским властям.

Другой экспонат – это один том из полного собрания сочинений Достоевского, изданного в Санкт-Петербурге в 1895 году. Книгу передала в музей бывшая заведующая библиотекой Дома культуры железнодорожников Ольга Литвинцева. На титульном листе тома и на двух страницах сохранились штампы: «ПОСТРОЙКОМ ПЕЧОРСТРОЯ жел.-дор. строительства МВД СССР» и «БИБЛИОТЕКА ДОРКОМА Печорстроя НКВД №…». Издание является частью уникальной коллекции книг библиотеки культурно-воспитательного отдела управления Печоржелдорлага НКВД СССР. Книги были перевезены из поселка Абезь в Печору в 1947 году. С 1949 года и до закрытия в 2005 году художественной библиотеки они находились в здании театра культурно-воспитательного отдела управления Печорлага. В собрании имеются редкие, дореволюционные и первых лет революции издания, книги с экслибрисами личных библиотек, штампами отделения Печорлага НКВД СССР, парткабинета политотдела Печлага ИТЛ НКВД СССР, Постройкома Печорстроя МВД СССР. Часть книг была конфискована из личных библиотек репрессированных. Коллекция, переданная в музей, насчитывает 412 книг.

С историей ГУЛАГа связан еще один экспонат музея на «Артефакте». Это мужская рубаха – часть костюма театра культурно-воспитательного отдела управления Печорлага НКВД СССР. Была сшита еще в 1934 году. При расформировании лагеря театральные костюмы попали в Районный дом культуры Печоры. В течение 40 лет их хранил художник-декоратор народного театра Дмитрий Козориз. Инициатором создания театра КВО управления Печоржелдорлага был его начальник Василий Барабанов. В труппу театра входили более сотни артистов-заключенных, многие из которых до ареста работали в ведущих театрах страны. Танцоры, музыканты, оперные и драматические профессиональные артисты. Эстрадно-концертная бригада совершала длительные поездки в вагоне-теплушке по всем отделениям и лагерным пунктам от Печоры до Воркуты. Реквизит, костюмы и необходимые материалы для декораций доставлялись в Абезь из Государственного академического Большого театра. В 1947 году из поселка Абезь в Печору перевели управление Печоржелдорлага, и тогда же было принято решение о строительстве стационарного театра. Открытие его в Печоре состоялось 8 мая 1949 года. Ставили драмы, комедии, оперы и оперетты. С 1953 года театр КВО стал именоваться Домом культуры железнодорожников (ДКЖ). В 2006 году здание ДКЖ принято в муниципальную собственность, и сейчас в нем располагается культурно-досуговое объединение «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан».

В этом году музей отмечает 45 лет со дня открытия. Появление в Печоре историко-краеведческого музея связано с именем краеведа Петра Терентьева. 29 июня 1975 года общественный музей открылся для посетителей. Коллекция тогда насчитывала около трех тысяч единиц хранения. Были экспозиции «Печорский край в дореволюционный период», выставки «Земляки-печорцы на фронтах и в тылу» и «Достижения народного хозяйства». В 1977 году музей получил статус филиала Коми республиканского краеведческого музея и стал государственным. Численность экспонатов на 1 января 2020 года составляет 122 800 единиц хранения. Наиболее интересные коллекции музея – это предметы быта и этнографии Среднего Припечорья; коллекция Бызовской палеолитической стоянки; минералы Приполярного Урала; нумизматическая коллекция; старопечатные книги; предметы, связанные со старообрядчеством. Ценность представляют учетные карточки на мобилизованных в Красную армию Кожвинским РВК в 1941-1945 годах в количестве 54 517 единиц и подлинные документы производственно-хозяйственной деятельности сельхозлагеря «Кедровый Шор» за 1941-1953 годы.

Артур АРТЕЕВ

Фото muzeum-pechora.ru