Чтение с возрастным цензом

Согласно приказу федерального министерства культуры в российских библиотеках книги с маркировкой «18+» будут изъяты из общего доступа. Сейчас их необходимо держать в закрытых шкафах или в залах исключительно для совершеннолетних читателей. Газета «Республика» узнала, как восприняли новое указание в библиотеках Коми.

-Принятый приказ – это долгожданный документ для наших библиотек, – рассказал «Республике» директор Национальной библиотеки Коми Алексей Просужих. – В нем четко прописано, где и как должна размещаться промаркированная информационная продукция «18+», то есть в недоступном для обозрения ребенком месте, например, на отдельном стеллаже, в комнате или в отдельном шкафу, который будет под постоянным присмотром. Но существуют и нюансы, которые нужно учитывать.

Заведующий отделом абонемента Национальной библиотеки Коми Маргарита Низовцева считает, что пока сложно сказать, что на практике даст реализация этого приказа «взрослым» библиотекам, чья основная аудитория – это совершеннолетние пользователи.

– Обязательная возрастная маркировка применяется исключительно к художественной литературе, а значит, абонементы, которые в последнее время стремились максимально открыть для читателей фонды, снова будут вынуждены частично их закрывать, – отметила сотрудник учреждения. – Многие читатели, которые привыкли выбирать книги самостоятельно и получают настоящее удовольствие, перебирая книги на полке, будут, скорее всего, в легком недоумении, ведь теперь даже романы их любимого автора могут попасть в категорию литературы, безопасной для детей, а новые книги этого же автора – в категорию «18+», а значит, будут территориально разделены. Принцип жанровой расстановки, когда читатель мог просто подойти к стеллажу с книгами любимого жанра, например фантастики или исторического романа, теперь тоже отчасти нарушается. Вполне возможно, что долгожданная новинка любимого жанра попала на стеллаж «18+».

Маргарита Низовцева напомнила и том, что в фондах любой библиотеки есть определенное количество книг, которые не имеют возрастной маркировки. Это издания до 2012 года. И пока непонятно, что делать с ними. Никто не гарантирует, что среди тех изданий есть книги, которые сейчас не попали бы под возрастное ограничение.

На вопрос, а как быть в ситуации, если детям надо взять книгу «18+», если ее автор изучается по школьной программе, а выдать произведение из-за маркировки нельзя, «Республике» ответила заведующая отделом основного хранения фондов Национальной библиотеки Коми Ольга Кырнышева:

– Нужно искать в фонде экземпляр этой же книги, выпущенный другим издательством. Ведь поскольку ответственность за маркировку возложена на издательство, каждое из них по-своему интерпретирует текст произведения. Маркировка – это некий ориентир для специалиста. А каждый ребенок – это личность, развивающаяся по своему индивидуальному пути. И всегда найдется тот, кто будет читать Булгакова и Достоевского раньше своих сверстников. Мне близок подход рекомендательного чтения. Когда ребенок чувствует в библиотекаре друга и наставника в мире книг. Профессионал знает не только свой фонд, но и кругозор, интересы и потребности каждого своего подопечного. И предлагает книги, каждая из которых нацелена не только на приятное времяпрепровождение, но и на поступательное развитие ребенка. На мой взгляд, проблем с книгами «с плюсиками» не возникает там, где родители читают вместе с детьми, обсуждают прочитанное.

В Юношеской библиотеке Коми уже давно стоит закрытый шкаф для книг «18+». В нем можно найти произведения как российских, так и зарубежных авторов. В основном современных.

– Маркировка книг появилась в соответствии с законом о защите детей от информации, приносящей вред здоровью, – сообщила «Республике» директор Юношеской библиотеки Ольга Винниченко. – Именно с того момента книги с маркировкой «18+» в нашей библиотеке хранятся в специальных шкафах и выдаются согласно возрастным ограничениям.

Заведующая Нювчимской библиотекой-филиалом Анна Недорезова отметила, что в библиотеках, должны быть созданы условия, обеспечивающие недоступность для детей информации с маркировкой «18+».

– В моем случае это отдельные стеллажи и постоянный контроль, – добавила поселковый библиотекарь.

Приказ министерства культуры является должностной инструкцией, исполнение которой обязательно лишь для подведомственных учреждений. А возрастная маркировка книг, введенная в России в 2012 году, не в первый раз оказывается в центре внимания.

Артур АРТЕЕВ

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