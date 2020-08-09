Николай Бережной: «Чемпионат мира по бенди – титульное событие для республики»

Весь мир переживает непростой год из-за пандемии коронавируса. Мир спорта особенно страдает от этой напасти. Сначала был долгий период самоизоляционного «молчания», затем начались послабления, но до сих пор все крупные спортмероприятия проходят либо совсем без зрителей, либо с их минимальным присутствием. Особое беспокойство в этой связи вызывает проведение чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре. Событие, приуроченное к столетию Коми, намечено на начало 2021 года. О непростом для отрасли годе, подготовке к «бенди-мундиалю» и новых планах в интервью «Республике» рассказал министр спорта Коми Николай Бережной.

– Как спортивная отрасль региона в целом и вы лично переживали пандемию коронавируса?

– Мы не только переживали, но и продолжаем переживать всю эту ситуацию. Ждем полного снятия всех ограничений для того, чтобы восстановить тренировочные занятия в полном объеме. Для нашей отрасли уже сделаны послабления, и мы можем проводить занятия с членами сборных команд Коми и Российской Федерации, которые тренируются в наших учреждениях. Хочу подчеркнуть слово «наши», в него я вкладываю не только государственные, но и муниципальные спортивные школы.

Лично мне, как руководителю отрасли, с учетом всех ограничений пришлось перестраиваться, искать постоянно варианты до последнего сохранить возможности для занятий. С другой стороны, появилась возможность привести наши учреждения в хорошее состояние, то есть провести косметический ремонт, при необходимости в ряде учреждений провести и более серьезные работы, близкие к капитальному ремонту. Мы сделали все то, что откладывалось из-за занятости спортобъектов.

– Все-таки лично вы как восприняли всю ситуацию, может быть, с психологической точки зрения?

– Лично я тяжело воспринял, так как то, чем мы в профессиональном плане занимаемся, носит цикличный характер. Останавливая подготовку людей, понимаешь, что обязательно, к сожалению, будут потери, прежде всего тех, кто был на перепутье: решал для себя, заниматься дальше или нет.

Ограничения были, но министерство работало в особом режиме. Я работал без выходных, как и положено, поэтому у меня не было информационного разрыва или выключения из делового ритма. Например, практикую такую вещь, как выезды с проверками в подведомственные учреждения, не предупреждая об этом их руководителей. Были моменты, когда объявления не те на дверях висели или еще какие-то мелкие недочеты. Все это мы сразу устраняли. Мы не закрылись в министерстве, а стали ездить по подведомственным учреждениям, чтобы смотреть в том числе за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Мы стали к таким вещам строже подходить. Нам не хотелось делать свой вклад в развитие эпидемии.

– В этом году министерство переехало из здания на Катаева, где теперь комитет ГО и ЧС, в новое здание, которое находится по адресу: Советская, 18. Теперь на Советской совсем рядом Кировский парк со всеми его возможностями в плане спорта. Удается ли выйти в обеденный перерыв на пробежку?

– Свободного времени нет вообще. График, правда, жесткий. Уже привык, и для меня стабильно суббота на сто процентов – это полный рабочий день и в воскресенье до обеда, а после уже стараюсь где-то три-четыре часа выделить на домашнюю жизнь. График плотный, но это и хорошо – входишь в рабочий ритм.

– В новом здании уже освоились?

– Да, нам здесь лучше как в плане организации работы министерства, так и в плане взаимодействия с подведомственными учреждениями. Мы сюда переехали не одни, а вместе с Центром спортивной подготовки сборных команд (ЦСПСК), Спортцентром инвалидов и центром обеспечения деятельности министерства (ЦОД еще в процессе формирования – авт.). Получается, что здесь у нас министерство и три подведомственных учреждения. Взаимодействие стало намного проще, не нужно никуда ехать, а можно внутри здания пройти 20-30 метров и принять участие в рассмотрении или решении того или иного вопроса. Немаловажно, что тут у нас появилась своя небольшая парковка. Это мелочь, но все состоит из таких мелочей и в итоге помогает нам в работе. Хочу подчеркнуть, что самое главное для нас в том, что мы объединились блоком с нашими основными подведомственными учреждениями. Фактически мы располагаем площадями ниже нормативов, которые должны быть, но тем не менее с этим можно мириться, так как плюсов гораздо больше. Кстати, и комитет ГО и ЧС тоже решил свои задачи, объединившись со своими подведомственными учреждениями на Катаева, 47, то есть логичных шагов тут много.

«ЦСПСК – флагман подготовки наших спортсменов»

– Процесс разделения ЦСПСК и лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной уже окончательно завершился? Что это дало?

– Процесс завершился с первого января этого года. Мы считаем, что здесь тоже масса плюсов. Когда в состав ЦСПСК входил лыжный комплекс, то периодически возникал конфликт интересов: направить средства на подготовку спорт-

сменов, сборы или на ремонт сооружений и так далее. По сути, этот конфликт был постоянным. Мы понимали, что по своему положению ЦСПСК обязан заниматься не только лыжными гонками и биатлоном, теми видами спорта, по которым готовятся спортсмены на лыжном комплексе, но и всеми другими ведущими спортсменами. К счастью, у нас такие спортсмены есть и в стрельбе, и в плавании, и в боксе, и так далее. Специалисты ЦСПСК должны принимать квалифицированные решения по подготовке спортсменов. Отслеживать новых перспективных атлетов, которых можно доводить до уровня кандидатов и членов сборной команды России. Вообще у ЦСПСК высокие задачи, он по определению должен быть лидером и флагманом нашей отрасли в подготовке спортсменов.

Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной получил статус юридического лица, что позволило ему выстроить свою плановую работу по укреплению материальной базы, решению конкретных задач. Они сейчас четко понимают, что смогут заработать дополнительно, какие внебюджетные средства и куда направят: на ремонт гостиницы, поддержание трасс, технику. Сейчас нет опасений, что то, что они заработают, уйдет в другое направление. У них конкретизировалась задача. При процессе разделения мы юридически закрепили название спортобъекта: «имени Раисы Сметаниной». Раньше в народе говорили: «лыжный комплекс Сметаниной», но юридически это не было оформлено. Мы по согласованию с Раисой Петровной это сделали, и сегодня абсолютно законно он так называется. Ну и видно, что комплекс обновляется, и люди, которые придут туда покататься на лыжах в новом сезоне, увидят это различие. Это благоустройство для нас было первым этапом совершенствования материально-технической базы.

Уже готов план на второй этап. Это более серьезные вещи, планируем выстроить работу в ближайшее время так, чтобы объект был готов к приему международных соревнований. Нужно ставить серьезные задачи и стремиться их реализовать. Ставя такую задачу, понятно, что объема работ там нужно сделать гораздо больше, чем уже сделано. Хотя и первый этап, на мой взгляд, совсем не плох.

– Какие основные работы в этом направлении там будут в этом году?

– Должна закончиться подготовка проектно-сметной документации и госэкспертиза на проведение ремонтных работ биатлонного стрельбища, которое включает в себя не только саму поляну для стрельбища, но и строительство нового современного здания для участников соревнований по биатлону. Плюс там должны быть построены дополнительные трибуны. При этом обязательно должны появиться и теплые туалеты, и кафе, где можно будет попить горячий чай и купить выпечку.

– В 2011 году там открыли биатлонное стрельбище. Скоро уже будет десять лет, а оно все дорабатывается. Почему так все это сложно проходит? Может, были ошибки на ранних этапах?

– Это даже не ошибки, а, наверное, не все было учтено. Например, трассы для лыжников и биатлонистов там пересекаются, а такого быть не должно. Трассы не должны пересекаться ни между собой, ни с маршрутами болельщиков. Разведение трасс – достаточно серьезная задача. Кроме того, меняются требования к биатлонным стрельбищам. Почти готова уже документация под новые требования, нужно все доработать.

Еще хочу добавить, что в этом году на лыжном комплексе мы планируем установить второе современное мультимедийное табло для того, чтобы на одном были текущие технические результаты, а на другом онлайн-видеокартинка с трассы. Так можно будет смотреть и результат, и что происходит на трассе. Мы нашли возможности решить эту задачу, сейчас проведем исследование грунта и будем ставить табло. Это должно качественно улучшить восприятие происходящего на дистанции. Считаю, недостаточно того, что мы видим, как спортсмены уходят со старта, а потом только как они приходят на финиш. Болельщики на трибунах обязательно должны иметь возможность наблюдать за спортсменами на самых интересных и сложных участках трассы. Это и подводка стадиона к возможности проведения на нем международных стартов. Но их нельзя провести завтра. Мы должны сегодня сделать стадион и подать заявку. Для начала это могут быть соревнования среди юношей и девушек. Проведя их качественно, мы сможем переходить в следующую возрастную группу.

– Масштабные работы там начнутся только со следующего года?

– Биатлонные дела – это следующий год, а табло – осенний цикл этого года.

– Лыжные гонки – приоритетный вид спорта для Коми. Три наших спортсмена в сборной России. Почему-то биатлон, который также является базовым, всегда в тени лыжных гонок. Когда в сборной страны по биатлону появятся спортсмены из нашего региона?

– Если сравнивать биатлон с лыжными гонками, то он пока не является таким же массовым видом спорта в Коми. Это обусловлено спецификой: стрельбища, оружие, тренеры должны быть квалифицированные. Но у нас уже появились первые мастера спорта, первые кандидаты в сборную страны. Мы сами хотим, чтобы биатлонисты из Коми попадали в состав сборной России, но не нужно забывать, что спорт – это серьезная и жесткая конкуренция. Развитие биатлона у нас идет в плановом режиме.

– Можно ли набрать ребят из лыжных гонок и адаптировать под биатлон, чтобы ускорить этот процесс?

– Это практикуется, и спортсменов отслеживают. Для этого должна совпасть масса факторов, таких как предрасположенность самого спортсмена, его желание попробовать силы в биатлоне, видение перспективы спортсмена у тренера. Здесь факторов много, но с лыжниками работают.

«Чемпионат мира по хоккею с мячом – титульное событие для республики»

– На прошлой неделе у вас состоялась рабочая встреча с Борисом Скрынником (президент Федерации хоккея с мячом России и Международной федерации бенди – авт.) по поводу грядущего чемпионата мира. Какие вопросы обсуждались?

– Чемпионат мира по хоккею с мячом для нас титульное мероприятие. Во-первых, соревнования среди мужских команд в ранге чемпионата мира будут проводиться в республике впервые, во-вторых, это будет в год столетия нашего региона. Честно говоря, мне и нашей отрасли хотелось бы заявить о себе и сказать, что мы идем в ряду с другими отраслями.

На встрече с президентом FIB (Международная федерация бенди) я подробно отчитался по факту подготовки. Вопросов было много, встреча была одна из самых длинных просто по времени, потому что мы детально все проговаривали. По ряду вопросов я получал консультации, что никогда не бывает лишним. Мы рассмотрели общий ход ремонтных работ на республиканском стадионе. Информацию мы получаем официально от министерства строительства Коми, они подтверждают, что все идет по графику, объем выполненных работ на сегодня составляет порядка 35 процентов. Основные вопросы, связанные с поставкой материалов и оборудования, оперативно решаются. Недавно установили первую мачту освещения, считаю, что это своего рода символ. Рассказали о Доме спорта, который планируем закончить до конца октября. Здание будет красивым, но в первую очередь функциональным.

Следующим вопросом обсудили вариант размещения участников. У нас заключены уже договоры с гостиницами. Во-вторых, подробно обсудили вопрос логистики. Тут мы нашли более выгодный для республики вариант: будем арендовать их через специализирующуюся на этом фирму по итогам конкурса. Автобусы будут комфортабельные, однотипные, большой вместимости и соответствующим образом брендированные под чемпионат. Эта работа находится на стадии заключения договора. У нас есть несколько вариантов, но конкурс будет проведен.

Мы согласовали с FIB макеты наградной и сувенирной продукции. Все это должно быть обязательно согласовано, и под изготовление заказов есть уже в установленном порядке определенные организации. Срок изготовления медали – до четырех месяцев, поэтому уже в августе мы должны заключить с тем или иным изготовителем договор.

Следующий вопрос, который мы подробно обсуждали, это максимальное задействование во время проведения чемпионата обоих полей. Сейчас мы готовим основное поле и запасное. Но нам надо привыкать к тому, что после завершения реконструкции у нас будет два полноценных поля: «поле Север», которое сейчас мы знаем как основное, и «поле Юг». Думаю, что мы привыкнем к этим названиям, так как оба поля функционально будут одинаковые. Важный вопрос – это использование второго поля, что позволит проводить игры в более удобное время как для команд, так и для болельщиков. Мы технически должны быть готовы к подготовке качественного льда на двух полях. Это принципиальный вопрос: одно поле и с утра до ночи или два и в комфортное для всех время. Пока идем по плану использования двух полей, но расписание – это прерогатива федерации, и они его будут составлять. Единственное наше пожелание: чтобы сборная России играла по вечерам, так жителям будет удобнее приходить на матчи после работы. Мы внесли это предложение, и под это время будем работать с Матч ТВ по организации телетрансляций.

– Мы были на стадионе, когда устанавливали вторую мачту освещения. Один из руководителей подрядной организации сказал, что 29 января будет сдача, а у нас ведь по расписанию уже начало игр команд группы «Б» в эти дни должно быть (с 27 по 31 января).

– Это хороший вопрос. У нас есть договоренность о том, что стадион для приемки комиссии будет сдан в декабре. Дальше – и это общая задача – комиссия все должна оперативно проработать, и если выявит недостатки, то мы их устраняем. В январе повторная приемка комиссии до игр, и мы объект ставим в реестр официальных объектов, на которых можно проводить официально соревнования. Думаю, успеем. Если в декабре подрядчик успешно пройдет приемку, то все будет нормально. Это не является сюрпризом, все на контроле.

– Но сроки не сдвигаются, то есть группа «Б» начинает, как и планировалось, 27-го?

– Сроки остались на месте, но в случае сохранения ограничений, связанных с коронавирусом, игры перенесут на февраль. Этот момент мы также обсуждали с Борисом Ивановичем Скрынником.

– Медали, вы сказали, будут делать до четырех месяцев. Это чистый эксклюзив?

– Да, она будет очень красивая. Мы планируем ее представить общественности в середине сентября. Кроме спортивных медалей там есть и вариант памятных, они базово схожи, но имеют различия.

– В 2016 году начали строить торговый центр на улице Куратова буквально впритык к стадиону. В итоге стройка «заморожена», остались только сваи. Как этот вопрос решается?

– Это зона ответственности администрации Сыктывкара, она подтверждает, что к концу года там будет наведен порядок и этот земельный участок подготовят под парковку транспорта. Это не слова, а есть официальные документы. Все хотят, чтобы это произошло быстрее, но есть определенные моменты: там много частников, долевая собственность и так далее. Сыктывкар этот вопрос решит, они официально гарантировали, что до конца года там будет порядок. Для нас этот участок очень важен, потому что просто некуда будет парковать машины, если мы этот вопрос не решим.

– Но если бы там все-таки построили торговый центр, то мы получили бы очередную точечную застройку. Как-то с этим в дальнейшем можно бороться, чтобы не было такого безобразия около спортобъектов?

– Больше, наверное, это адресовано к главному архитектору Сыктывкара. Для меня важно, чтобы там сейчас была парковка. Это не разовый проект к чемпионату, а он как паровоз за собой тянет все те возможности, которые даст реконструкция стадиона. В этой ситуации даже не в планах, а это обязательно: запасное поле после мирового события должно быть как минимум по утрам или в какое-то время после работы доступно для жителей. Когда оно было в плачевном состоянии, несмотря на это, туда приходили люди и делали там зарядку, занимались спортом, пока это было возможно. После ремонта эта услуга для населения – бесплатная абсолютно – должна возродиться. Соответственно, то, с чего мы начали говорить, место парковки будет востребовано и для проведения последующих мероприятий.

– Вы продумали вопрос наследия чемпионата?

– Естественно. До конца года должна быть готова полноценная программа наследия, где будет четко изложено, как стадион будет в дальнейшем использоваться с учетом новых возможностей. Новые возможности – это новое поле для хоккея с мячом и футбола, это дополнительные беговые дорожки на запасном поле. Появляется спортивная база для спортшколы по хоккею с мячом, которая пока у нас таковой не имеет, новые возможности и для легкоатлетов: обновленный манеж, беговые дорожки на двух полях. Эта программа наследия должна учитывать интересы и спортшкол, и жителей города. Когда те же журналисты могут для души и для спортивной формы зайти после работы, арендовать свой час на футбольном поле или половину поля и позаниматься в дружеской компании, побегать, пообщаться. Эта возможность должна быть, и она должна работать на обоих полях.

– Сейчас сыктывкарцы испытывают определенные неудобства в связи с реконструкцией. У центрального бассейна все перекрыто. Уже к осени там можно будет нормально ходить?

– Нет, эти вынужденные неудобства останутся до декабря. Объем работ там большой. Если говорить об очередности сдачи объектов, то первым будет готов Дом спорта, его мы сдадим до конца октября. Вторым пойдет запасное поле. Дальше площадь перед бассейном на углу Коммунистической и Первомайской, а затем уже основной объект.

«Я сторонник нести ответственность за принятие решений»

– Возвращаясь к самому началу разговора, с чем связано то, что так долго не открываются именно бассейны?

– Это ограничения Роспотребнадзора, это профессиональная организация, которая несет за свои решения ответственность. Они считают, что это влажная среда, там же помывочные, баня. Вопрос постоянно поднимается. Но неспроста зеленый свет не дают именно бассейнам и командным видам спорта, где контакт, учащенное дыхание и так далее. Есть обоснования, это не просто от того, что им так хочется. Я сторонник нести ответственность за принятие решений, поэтому если говорят, что пока рано, то надо слышать почему. Нельзя тут на эмоциях решения принимать. У нас и стоят бассейны, и мы несем определенные убытки, не можем дать услугу ни населению, ни по подготовке спортсменов. Пока рано. Надо терпеть. Спортсменам надо заменять занятия другими видами подготовки, конечно, тренировки на воде заменить нельзя, но опытные тренеры найдут выход. Понятно, что желание выйти и поплавать растет. Задержек не будет, и если только шансы на зеленый свет появятся, то мы их мгновенно реализуем.

– Если говорить о муниципалитетах республики, то как там обстоят дела в плане строительства каких-то новых спортобъектов, обновления материально-технической базы?

– У нас наконец в полном объеме заработала программа поддержки спортшкол в части выделения средств на приобретение инвентаря, формы и участия в соревнованиях. Это для спортсменов, которые прежде всего входят по соревнованиям в сборную Коми, а все остальное выделяется на общий состав спортшкол. Ранее такой программы не было, и только два года назад мы начали ее реализовывать. В Ухте в 2022 году построят ФОК. Это будет муниципальный объект для занятий единоборствами. Что касается ремонтных работ, то готовим предложение в правительство Коми, провели мониторинг состояния спортивной инфраструктуры, и у нас есть достаточно серьезные данные. Готовим предложение по созданию подпрограммы в нашей отраслевой программе именно по ремонту и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. В наши планы входит защитить эту подпрограмму, чтобы она начала действовать с первого января 2021 года.

Еще удалось в рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни» выполнить на сто процентов показатели, установленные для Коми. Непросто, но это было сделано. По части ГТО мы держимся на одиннадцатом месте среди всех субъектов. В этой работе нам очень хорошо помогают именно муниципалитеты, которые не сдаются, несмотря ни на какие сложности. Это хороший показатель. В плане организации работы по профилактике применения допинга мы находимся в лидерах по России тоже уже много лет. Чтобы там оставаться, надо работать в этом направлении постоянно, это серьезные вещи, которые позволяют более комфортно общаться нам с руководством, в том числе Минспорта России.

– Пять лет назад в республике с успехом прошел Кубок мира по лыжным гонкам среди мастеров. В обозримом будущем соревнования могут вновь состояться в Коми?

– Да, тут есть полная конкретика. В конце прошлого года представители WMA (Международная ассоциация мастеров) вышли на республику с предложением провести в 2024 году еще раз Кубок мира мастеров. Республика направила официальное письмо о согласии проведения таких соревнований, и планировался выезд к нам в апреле представителей WMA, но в связи с пандемией их приезд перенесли на период снятия ограничений. После снятия ограничений у меня с ними разговор состоится, и мы их пригласим, чтобы все конкретно на месте решать и подписать договор. Предварительно, конечно, мы должны это согласовать с Министерством спорта России.

Ярослав СЕВРУК

Фото Министерства спорта РК