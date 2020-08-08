Там чудеса, там леший бродит

В отделе этнографии Национального музея Коми открылась выставка «Лесные байки: лес и вöрса – лесной владыка». Экспозиция размещена в оконных проемах старинного здания, ее героями стали духи – хозяева лесных угодий.

– Значение леса для жизни и культуры коми народа было и остается огромным, – рассказала «Республике» куратор выставки – экскурсовод отдела этнографии Екатерина Третьякова. – Лес позволял человеку добыть себе пропитание, обеспечить семью древесиной, грибами-ягодами, дичью и пушниной. Лес – это место, где человек отдыхал, куда уходил полюбоваться природой. В лесу случались чудеса, и появлялись на свет сказки.

На выставке можно познакомиться с историями, которые рассказывали о лешем-вöрса коми охотники, узнать, какие качества характера ценили наши предки, что в лесу можно было делать и чего делать было нельзя, чтобы заручится поддержкой лесного духа и не остаться без его помощи.

На экспозиции представлены декоративные панно выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства института культуры и искусства Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина о лесе и его обитателях, вырезанные из дерева образы духов – хозяев леса, пенечки с «дарами» вöрсе. Дополнили выставку предметы для сбора грибов и ягод – набирухи, чуманы, пестери из бересты.

Артур АРТЕЕВ

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