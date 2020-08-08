В Коми открыли национальные музей и галерею

Музеи республики возобновляют свою работу после отмены режима самоизоляции и ослабления ограничительных мер. Посещение выставок и проведение экскурсий будет проходить с учетом соблюдения санитарных норм и правил.

Так, 6 августа открылась для посетителей Национальная галерея Коми. Как сообщили «Республике» в заведении культуры, посещение галереи возможно в количестве не более пяти человек в группе. Также необходимо соблюдение дистанции полтора-два метра и наличие гигиенических масок и перчаток у посетителей. Открыты постоянная экспозиция галереи и Сад скульптуры.

– Нам придется и встречать гостей в залах, и до окончания пандемии продолжать работать в онлайн-режиме, – рассказала «Республике» директор Национальной галереи Ольга Талянина. – Открывая залы, мы не только представляем посетителям постоянную экспозицию и действующие временные выставки, но и думаем о новых ярких и значимых проектах. В ближайшем будущем галерея готова предложить вашему вниманию выставочный проект «Кандинский и Россия», реализуемый совместно с Государственным Русским музеем при поддержке российского министерства культуры и министерства культуры, туризма и архивного дела региона в рамках программы к столетию Республики Коми. Коллектив галереи подготовил великолепную фестивальную и просветительскую программу.

Помимо этого, в начале сентября откроется выставка «Память навеки», посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне. А четвертый живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России» вновь объединит молодых авторов.

Как сообщили «Республике» в Национальном музее Коми, это учреждение культуры откроется 10 августа. Посетителей ждут давно полюбившиеся всем экспозиции отделов природы, этнографии, истории, а также большие выставочные проекты «Охотничьи тропы. Промысловая охота в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян» и «Мы жили ожиданием Победы».

– В августе мы подготовили три новые выставки, – сообщили изданию в музее. – В отделе истории это «Говорит Сыктывкар: хроника городской жизни 1960-1980-х годов», «Я знаю, что все женщины прекрасны…», а в отделе природы – «Покрытые шерстью». Безопасный прием посетителей – наша приоритетная задача, экскурсии и мероприятия в музее будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических норм. Следите за новостями на сайте музея и в социальных сетях.

29 августа музей присоединяется к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

Артур АРТЕЕВ

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