COVID-19 отступает, но не побежден

По состоянию на 31 июля в Коми лабораторно подтверждены 5303 случая заболевания COVID-19, за сутки добавились 44 инфицированных. С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 57 человек. Болезнь в активной фазе протекает у 1223 пациентов, выздоровели 4023 человека.

Под медицинским наблюдением в Коми находятся более трех тысяч человек, которые могут быть заражены COVID-19. Большинство из них контактировали с инфицированными коронавирусом, лишь 12 человек прибыли из-за рубежа.

29 июля президент России Владимир Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства сказал, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но остается сложной. При этом, по словам Владимира Путина, поводов для того, чтобы расслабиться и забыть о рекомендациях врачей, нет.

Президент отметил, что в июне и июле количество заражений COVID-19 в стране постепенно сокращается. Он считает, что «не без сбоев, не без проблем», но в целом удалось справиться с «беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии».

В тот же день в традиционном видеообращении к жителям Коми исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба подчеркнул, что президент обратил внимание на важность взвешенного подхода к снятию ограничений и обеспечение вакцинации от гриппа в предстоящий осенне-зимний эпидсезон. Вакцина от гриппа поступит в республику в начале сентября. По мнению Владимира Уйба, необходимо обеспечить вакцинацию не менее 60 процентов населения. Это позволит получить иммунную прослойку, достаточную для того, чтобы избежать «наложения» двух инфекций: коронавируса и гриппа.

Людмила ВЛАСОВА

Фото don24.ru