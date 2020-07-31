Второй транш из федерального центра

Республика Коми получит дополнительную дотацию из бюджета страны объемом более 2,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал 25 июля председатель правительства России Михаил Мишустин.

Всего в июле, по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов страны из резервного фонда правительства России выделено дополнительно 100 миллиардов рублей. Они распределены между субъектами для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

По информации Министерства финансов Республики Коми, первый транш финансовой помощи в размере ста миллиардов Минфин России перечислил в конце мая 56 субъектам для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов по итогу первого квартала текущего года. Тогда Республика Коми получила 1,9 миллиарда рублей.

Игорь ПЕТРОВ

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