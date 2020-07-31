СОНКО получили грантовые деньги

Министерство экономики Коми подписало соглашения с 62 социально ориентированными НКО на получение грантов главы республики. Всего на эти цели из республиканского бюджета было выделено 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства экономики региона.

Средства уже доведены до победителей конкурса. На реализацию социально значимых проектов победители получили гранты в форме субсидий от 95 до 997 тысяч рублей. Деньги будут направлены на поддержку и защиту граждан, повышение качества жизни людей старшего поколения, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, межнациональное сотрудничество, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, на культуру и искусство, развитие территориального общественного самоуправления.

Напомним, прием документов на участие в конкурсе проводился с 26 февраля по 20 марта 2020 года. По итогам предварительной оценки заявителей на соответствие требованиям и условиям положения до участия в конкурсе допущены 118 СОНКО на общую сумму более 58 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА